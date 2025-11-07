好きな押し寿司は、どれ？＜回答数 36,701票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第345回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きな押し寿司は、どれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:好きな押し寿司は、どれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
穴子の棒寿司
【材料】（4人分）
お米 2.5合
昆布 10cm角 1枚
酒 大 1
作り置き甘酢 大 4
桜の花の塩漬け 4個
木の芽 4枚
とろろ昆布 適量
甘酢ショウガ 適量
アナゴ(白焼き) 1本
<合わせだし>
だし汁 250ml
酒 大 2
みりん 大 1
砂糖 大 2
しょうゆ 大 4
【作り方】
1、大きめのフライパンに＜合わせだし＞を煮立て、穴子の身が下になるように入れ、再び煮立てば、アクを取り、キッチンペーパーで落とし蓋をして弱火で20分間、少しトロミが出てくるまで煮る。
2、米は水洗いして30分以上置き、炊飯器に入れ、昆布、酒を加えすし飯の水加減をして、スイッチを入れる。炊きあがれば飯台に開け、作り置き甘酢をかけ、1分そのまま蒸らす。しゃもじで切るように混ぜ合わせ、人肌位まで冷ます。
3、冷めた穴子の煮汁をきり、巻きすにラップを重ね、穴子にすし飯の半量をまとめてのせ、巻きすで巻いて形を整える。
4、＜桜の押しずし＞を作る。適当な大きさのタッパーにラップを敷き、サッと洗った塩づけ桜と木の芽を並べる。残りのすし飯の1/3量を広げながら入れ、押さえ付けて表面を平らにする。
5、とろろ昆布を薄く並べ、残りのすし飯の1/2量を同様に広げて押さえ付け、刻み甘酢ショウガを散りばめ、残りのすし飯を入れ押さえてラップで包んで、そのままなじませる。
6、穴子の棒ずしは食べやすい大きさに切り、桜の押しずしは4又は8等分に切り、器に盛り込む。
(E・レシピ編集部)
