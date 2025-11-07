議員定数削減を争点に解散説

5日の衆院代表質問で高市早苗首相は、年内に衆院解散・総選挙に踏み切るのか問われ、これを否定した。仮にあるとすればここ1年余で3度目の国政選挙となるわけだが、そもそもフルスペックの自民党総裁選を行ったせいで、物価高対策など喫緊の課題をスルーしてしまっていた。ここでさらに選挙となると国民感情を逆なでしているといった反発を買いかねない。

しかし、その一方で高市内閣のかなり高い支持率を根拠に超早期の解散を勧める声も小さくない。とりわけ次の選挙に不安を感じる議員は、現在の高支持率にすがりたいという気持ちは強い。

先の展開が読めない中、連立を離脱した公明党と支持母体・創価学会の票を頼みとできなかった自民党議員はすでに動き始めている。

自民党が公明党に代わって連立相手として日本維新の会を迎える際に受け入れた「議員定数削減」。国民民主党の玉木雄一郎代表は5日、この政策について質問する際に「与党の中からは議員定数削減を争点に年内にも解散総選挙との話が出ていますが、そのようなことを考えているのか、高市総理の考えをお聞かせください」と述べた。

連立解体のインパクト

これに対して高市氏は「解散総選挙につきましては、今とにかく急ぐべきは物価高対策と申し上げてまいりました。経済対策をはじめ、お約束した政策を実行し、政策を前に進めるのが重要であると考えている」「まあ、今は解散について考えている余裕はございません」と答えた。

JNNの直近の調査では80％を超える内閣支持率を記録するなど、高市内閣は軒並み高い数字を誇る。もはや「高市ブーム」といった言葉もネット記事の見出しにおどる勢いである。高市氏本人に意思はなくとも周辺から早期の解散を進言する声が出ていると見て間違いない。

「仮に近いうちに衆院選がある場合、26年間にわたった公明の協力関係が終わって最初の選挙ということになります。連立解体がどれくらいインパクトを与えるのかさまざまな見方はありますが、選挙区ごとに事情が違うだけに現時点でハッキリしたことはなかなか言えないと思います」

と、政治部デスク。選挙区ごとに5000〜2万5000票ある公明の支持母体・創価学会票の行方が今後の政局の一大関心事のようだ。

すでに焦りつつある議員は

「そんな中でもハッキリ言えるのは学会票ナシには小選挙区を勝ち抜けなかった自民議員は当然その自覚があり、次の選挙をどうするか頭を悩ませていることです」（同）

昨年10月の衆院選ではライバルとの差が200票余という薄氷の勝利を収めた自民議員もいる。学会票が沈黙するだけで次回の勝利はたちどころにおぼつかなくなる。

公明の連立復帰は当面実現しないとしても、せめて地元での協力関係は維持したい。いかにムシが良いと言われても、そのように願うのは人情というものだろう。

ではどうすればいいか。焦りつつある一部議員が頼る先は、学会との強いパイプで知られる菅義偉元首相ということになる。

「菅氏と学会の政治担当・佐藤浩副会長との二人三脚は憲政史上最長の在任期間となった安倍政権の選挙を強力にサポートしました。そのパイプは今もなお健在です。具体的な動きは聞こえてきていませんが、学会票ナシの選挙で不安な議員にとっては菅氏詣でを始めるのが合理的な行動ということになります」（同）

選挙の方程式が複雑すぎて

いずれ、菅氏の部屋の前に議員の行列ができるという見立てである。

自民党執行部が現在の高い支持率を支える背景として、公明の連立離脱がプラスに働いたという見方を強めれば、当然ながら「復縁」の可能性は低くなり、選挙区での協力は困難になっていく。むろんその分析が正しければ、現在不安を感じている議員たちも、菅氏に頼って「公明・創価学会とは別れてもいいお友達」といったアクロバティックな方法を模索する必要はなくなるだろう。

しかし、そもそも党の分析や戦略にどこまで信頼が置けるかという問題もあるのが現状である。この間の連戦連敗は、石破茂前首相一人のせいではなく、党の戦略ミスという面があったのもまた厳然たる事実。選挙区事情によって、自民党議員たちが解かねばならない方程式の複雑さにはかなりレベルの差が生じてきているのである。

先が見えない次期衆院選に備えるべく、駆け込み寺として菅氏の存在感は高まっていくと見られている。

