◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア ▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ（１２月１７日、東京・両国国技館）

プロボクシングのダブル世界戦が１２月１７日、東京・両国国技館で行われることが６日、発表された。ＷＢＡバンタム級正規王者の堤聖也は、世界５階級を制した同級暫定王者のノニト・ドネア（フィリピン）と対戦。将来の他団体王者との統一戦や、同級転向を表明した４階級制覇王者・井岡一翔（３６）＝志成＝との対戦にも意欲を見せた。

５階級制覇の生ける伝説を踏み台に、ビッグマッチへと駆け上がる。赤いレザージャケットで会見した堤は「誰もが知るレジェンドと戦えることは光栄。衰えはあると思うがドネアはドネア。偉大なチャンピオンに勝って、自分に自信をつけたい」と決意を口にした。

今年２月に比嘉大吾（志成）と引き分けて初防衛に成功したが、直後に目の手術を受けた影響で休養王者となった。復帰戦は当初、正規王者アントニオ・バルガス（米国）が相手となる予定だった。しかしバルガスが母親の死去により対戦を辞退し休養王者となり、堤が正規王者に返り咲いた。

試合まで２か月を切った先月下旬の練習中、相手がドネアに変更となったことを知らされた。「動揺もあった。『本当にドネアと？』と興奮して浮足立つ感じだった」という。ドネアは１６日に４３歳となるが「今のドネアに負けることは許されない反面、怖いなという気持ちもある。世間が思う以上にハードな試合になる」と気を引き締めた。

ドネア戦の先に、他団体王者との統一戦を見据える。２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で那須川天心（帝拳）と井上拓真（大橋）が対戦する。堤は「私情も入っているがボクシングの幅がまだ違う」と拓真有利と予想。「彼がＷＢＣのベルトを持っちゃったら『やるしかねぇ』って感じですよね」。昨年１０月に判定で下して世界王座を奪取したアマ時代からのライバル・拓真との再戦にも覚悟を決めた。

さらには５階級制覇を目指す日本のレジェンド・井岡との対戦も切望。「人間として憧れる人。大きい舞台で戦えたらと思うとワクワクする」と目を輝かせた。「ドネア戦をクリアすることで、どんどん面白い人生が待っている。本当に勝ちたい」。自らの拳で、夢への扉をこじ開けていく。（勝田 成紀）