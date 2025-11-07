ドル円は１５３円台に下げ渋る ただ、本日はドル安が加速＝ＮＹ為替 ドル円は１５３円台に下げ渋る ただ、本日はドル安が加速＝ＮＹ為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５３円台に下げ渋っている。ただ、本日の為替市場はドル安が加速し、ドル円は一時１５２円台に下落する場面も見られた。米株式市場が下落するなどリスク回避の雰囲気が再燃しており、ドル円を圧迫。米国債利回りも低下した。米株式市場では、ＡＩ関連の高バリュエーションへの懸念が根強い。



米政府機関閉鎖で公式なデータの発表が見送られている中、この日発表の米人員削減数のデータに反応したとの指摘も出ている。朝方に米再就職支援会社チャレンジャー・グレイ＆クリスマスが発表した米企業による１０月の人員削減発表は、同月としては過去２０年以上で最多となった。ＡＩの浸透による産業構造の変化とコスト削減の加速が背景にある。



米企業が１０月に発表した人員削減は１５万３０７４件で、前年同月のほぼ３倍に達した。中心はＩＴ・ハイテク企業と倉庫業だった。１０月としては２００３年以来の高水準で、当時は携帯電話の普及が現在と同様に産業に大きな変化をもたらしていたと調査元が指摘。市場では後退していた利下げ期待が再浮上しているという。



USD/JPY 153.13 EUR/USD 1.1545 GBP/USD 1.3135



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト