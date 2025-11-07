NY原油先物12月限（WTI）（終値）

1バレル＝59.43（-0.17 -0.29%）



ニューヨーク原油の当限は続落。供給過剰懸念が根強いことが相場を引き続き圧迫した。来週１２日には国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が２０２５年版の世界エネルギー見通しを、１３日には月報を公表する予定で、供給過剰見通しがあらためて示される公算。１０月の米チャレンジャー人員削減数が前年比＋１７５．３％増と上振れしたことも、米景気悪化懸念を強めて相場を圧迫した。



時間外取引で１２月限は６０．５１ドルまで上昇した後に失速し、通常取引開始後はマイナス圏に沈んだ。通常取引序盤には５８．８３ドルまで下落。ただ、売りが一巡した後は下げ幅を縮小して引けた。



MINKABU PRESS

外部サイト