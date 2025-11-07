※経済指標

【英国】

英中銀政策金利（11月）21:00

結果 4.00%

予想 4.00% 前回 4.00%



※発言・ニュース

＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

「政府機関の閉鎖が続き、インフレデータに乏しいことから、利下げを継続することには一層慎重にならざるを得ない」との考えを示した。「インフレ面で問題が生じていても、それを確認できるまでにはかなり時間がかかるだろう」と発言。「だからこそ、私は一層の不安を感じている」と話した。



＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁

・中立金利の特定は難しい。

・モデルに基づくインフレ期待調整後の実質中立金利の推計値は約１％と見ている。

・債券市場はより高い実質中立金利を示唆。

・私はそれを割り引いて考えている。

・実質ベースでの低中立金利時代は依然続いていると考える。



＊ハマック・クリーブランド連銀総裁

・インフレのほうがより差し迫った懸念。

・高インフレを単純に一時的なものとは見していない。

・インフレ抑制のため適度に引き締め姿勢を取るべき。

・２０２６年には成長加速で雇用が支えられる見込み。

・今後数カ月で失業率上昇を予想。

・ＦＲＢの現行金利設定は「かろうじて引き締め的」。

・現時点で金融政策が追加措置を取るべきかは不明。





＊英中銀

・５対４での据え置き決定。

・金利は徐々に下がる道筋の公算大。

・ブリーデン、ディングラ、ラムスデン、テイラー委員が利下げ主張。

・インフレに対する全体のリスクはより均衡。



＊ベイリー英中銀総裁

・インフレの下落傾向を確認してから、利下げを行う必要。

・金利は引き続き漸進的な低下経路をたどる可能性。

・９月のインフレが８月予測を０．２％ポイント下回ったことは勇気づけられる。

・英経済データは極めて重要な局面。

・会合ごとに金融政策の度合いを再検討する必要。

・中立金利について固定的な見解はない。

