立冬のきょうは、北日本では風が冷たい一日となりそうです。北海道では平地でも雪の降る所があるでしょう。関東から西は広い範囲で晴れて、日中の気温が20℃以上となりそうです。ただ、午後は冷たい北風が強まってきます。各地とも強風にご注意ください。

大陸から高気圧が張り出してきて、冬型の気圧配置となり、北日本の上空にこの時季としては強い寒気が流れ込むでしょう。新潟や東北の日本海側は雨の降る所がありそうです。北海道では雪や雨となり、夕方以降は平地でも雪に変わる所が多くなるでしょう、積雪となる所もある見込みです、落雷や突風などにもお気をつけください。関東から西は広い範囲で晴れて、洗濯日和となりますが、空気の乾燥が進みそうです。

きょうは立冬で、暦の上では冬のはじまりです。北陸や北日本は日中の気温がきのうより低くなり、北日本では大幅に低くなるでしょう。札幌で7℃など、この時季としても低く、風冷えとなりそうです。関東から西は20℃以上と、平年を上回る陽気になるでしょう。ただ、午後は北風が強まってきます。調節のしやすい服装がよさそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :7℃ 釧路:11℃

青森 :13℃ 盛岡:14℃

仙台 :17℃ 新潟:18℃

長野 :15℃ 金沢:19℃

名古屋:22℃ 東京:21℃

大阪 :22℃ 岡山:22℃

広島 :23℃ 松江:20℃

高知 :24℃ 福岡:23℃

鹿児島:25℃ 那覇:28℃

あすは次第に雲が多くなり、日曜日は広い範囲で雨となるでしょう。あすは東京の最高気温が15℃と、昼間も肌寒く感じられそうです。

台風26号は発達しながらフィリピン方面へ進む見通しで、沖縄は波が高くなりそうです。週明けは大しけとなるのでうねりや高波にご注意ください。来週は本州付近の天気に影響が出るおそれもあるため、今後も最新の情報をご確認ください。