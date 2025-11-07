¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡Ù¾×·â¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¡ÈÎø¤Î»°³Ñ´Ø·¸¡É¤¬ËÖÈ¯!? ¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤ÎµÞÀÜ¶á¤â
ËÜÆü11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢´äËÜ¾È¼ç±é¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¤ÎÂè4ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·ÏÃ¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
Á°²óÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡È¤ª¾îÍÍ¾®³ØÀ¸¡É¹âµÜ°É¡Ê¾®°æ圡èÁÎè¡Ë¤Î·Ù¸î¤ÎÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¡Ë¤¬¡¢¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤âÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é°É¤Î¿ÈÊÕ¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤Ë¤â´ó¤êÅº¤Ã¤¿·Ù¸î¤òÅ¸³«¡£
°ìÊý¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎø¤ËÆß´¶¤ÊÃ¤Ç·½õ¤Ï¡¢´ßÂ¼Î¤²Æ¡ÊÇòÀÐËã°á¡Ë¤Î»°±ÀÀéÁá¡ÊÀ®³¤Íþ»Ò¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼»ÅÊ¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢Î¤²Æ¤Ï»×¤ï¤ºÀåÂÇ¤Á¤òÏ¢È¯¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Îø¤Ë·Ù¸î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶Ã¤¤Î¿·Å¸³«¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¢¡¿äÄê1²¯±ß¤Î¡ÖÔä¡×¤ò¼é¤ì¡ªÄ¶¶ÛÇ÷¤Î·Ù¸î
¸Þ½½ÍòÀ»¡ÊÂçÃÏ¿±Ê¡Ë¤ËÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿Âè3ÏÃ¡£
¤½¤Î»ö¼Â¤ËÃ¤Ç·½õ¤ò¤Ï¤¸¤á·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢³§¤¬¤½¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÁÜºº¸¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Ã¤Ç·½õ¤¿¤Á¤Ï²ù¤·¤¯¤â·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ã¤Ç·½õ¤¿¤Á¤ÏÎ¤²Æ¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ëË¡Î§»öÌ³½ê½êÄ¹¡¦Ìð¿á¸¼£¡Ê¾®ÌîÉðÉ§¡Ë¤Î°ÍÍê¤Ç¿·¤¿¤Ê·Ù¸îÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ë¡£
º£²óÃ¤Ç·½õ¤¿¤Á¤¬¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¿äÄê1²¯±ß¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÄ¶¹â³Û¹üÆ¡ÉÊ¤ÎÔä¡£
Ìð¿á½êÄ¹¤ÎË´¤°ÍÍê¿Í¤«¤é°ä»º¤È¤·¤ÆÍÂ¤«¤Ã¤¿¤³¤ÎÔä¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°ÍÍê¿Í¤Î°äÂ²¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬Ùæ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤«¤â¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤Äï¡¦µÜ±àÍ¦¸ã¡Ê¥ª¥é¥¥ª¡Ë¤¬Ôä¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢·»¡¦µÜ±à¸¸ã¡ÊÇð¸¶¼ý»Ë¡Ë¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ã¤Ç·½õ¤¿¤Á·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÊÝ´É¤¹¤ëÔä¤ò¸·²üÂÖÀª¤Ç·Ù¸î¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
·»Äï¤ÎÁêÂ³Áè¤¤¤¬»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤ò¾·¤¡¢Ã¤Ç·½õ¤¿¤Á·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤ÏÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¶ÛÇ÷¤Î·Ù¸î¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Ã¤Ç·½õ¤¿¤Á¤ÏÌµ»ö¤ËÔä¤ò¼é¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¢¡¾×·â¤Î½éÂÐÌÌ¤ò¤Ï¤¿¤·Îø¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤¬ËÖÈ¯!?
¤½¤·¤ÆÃ¤Ç·½õ¤Ï¡¢¤³¤Î·Ù¸î¤Î´íµ¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îø¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
º£²ó¤Î°Æ·ï¤ÏÎ¤²Æ¤âÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞ¤¤çÎ±³ØÀè¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤«¤é°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
µ¢¹ñÁá¡¹¤ËÎ¤²Æ¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¤Ç·½õ¤ÈÀéÁá¤¬µÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¡£»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¡¢Ã¤Ç·½õ¤ÈÎ¤²Æ¤ÎºÆ²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÎ¤²Æ¤ÈÀéÁá¤Î½éÂÐÌÌ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ã¤Ç·½õ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡ÈÎ¤²ÆVSÀéÁá¡É¤Î°ì¿¨Â¨È¯¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤¬ËÖÈ¯¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÎø¤ËÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¡¢Îø¤ËÉÔ´ïÍÑ¤¹¤®¤ëÃ¤Ç·½õ¤¬¤Ä¤¤¤ËÆ°¤¯!?¡¡Î¤²Æ¤ÎÌ²¤ëÉô²°¤ËÃ¤Ç·½õ¤¬¸½¤ì¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç2¿Í¤¬µÞÀÜ¶á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¡Ä¡£¤¤¤è¤¤¤è2¿Í¤ÎÎø¤Ï¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡©