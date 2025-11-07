【ギャグ漫画】「残念ながら、あなたのお子さんは…」出産後に先生が放った一言に父親が愕然とした理由【作者に聞く】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に「のぞみわたるのギャグ漫画」を公開している。シンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は出産と職場をテーマにした4コマ漫画を2作品紹介する。
奥さんが無事に出産すると、夫のところに先生がやって来て「おめでとうございます。元気な女の子です」と伝える。夫が先生に感謝をすると、先生から「残念ながら、あなたの娘さんは…お父様似です」と言われてしまう。「それは失礼だろ」と思わずツッコミ入れる夫であった。
本作の誕生について尋ねると、「実は僕が高校生のときの担任がゴリラだったんですが、その先生に娘さんが生まれたという報告があったんですね」と、まさかの実話を明かした。その赤ちゃんの顔を見たほかの先生が「残念ながら父親似です」と言っていたそうだ。「仲のよい先生同士ならともかく、産婦人科の先生がこれを言ったら非常識すぎておもしろいなと思って描きました」と語った。
■飲みかけを渡す鬼畜な先輩
もう一つの作品は、職場での出来事だ。今日も仕事が終わらず残業する女性に、前田先輩が「あんまり無理するなよ」と優しく声をかける。先輩が缶コーヒーを渡すと女性は喜ぶが、その後「俺が飲んだやつだから後で捨てといて」と言われてしまい、なんとも鬼畜な先輩である。
今後描く予定の作品について聞くと、「とりあえずは今までと同じで、スマホにあるネタ帳の中から自分がおもしろいと思うものを選び、1〜4コマの範囲で描いていく予定です。でも、いつかはちょっとした連載みたいなものも描いていきたいですね。アキレス腱がすぐ切れる男の子の話とか」と、展望を語った。
今回は「のぞみわたるのギャグ漫画」の2作品を紹介した。最近ストレスを抱えていても、ギャグ漫画を読むとそのストレスも吹き飛んでしまうだろう!近頃あまり笑えてないと感じる人は、ぜひ一度読んでほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
