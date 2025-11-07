「23人が海外組だ」「三笘、冨安、伊藤、伊東がいなくても…」日本代表の最新メンバー26人に韓国驚嘆！「日本のソン・フンミンはまた除外」
日本サッカー協会は11月６日、ガーナ戦（14日）とボリビア戦（18日）に挑む日本代表のメンバー26人を発表した。
16日に天皇杯の準決勝を戦うFC町田ゼルビア、FC東京、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島の４クラブに所属する選手については招集しない方針をとったため、10月の代表活動に参加していた相馬勇紀と望月ヘンリー海輝（ともに町田）、長友佑都（FC東京）、大迫敬介（広島）は選外となった。
結果、国内組は早川友基（鹿島アントラーズ）、安藤智哉（アビスパ福岡）、佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）の３人のみで、残りの23人は欧州組となっている。
この森保ジャパンの最新メンバーに韓国メディアも反応。サッカー専門誌『Four Four Two』の韓国版は「三笘と冨安がいなくても、３選手以外は海外組だ」と、驚きをもって報じている。
「負傷中の三笘薫（ブライトン）は今回も欠場。昨夏にフリーエージェントとしてアーセナルを退団した冨安健洋もまだ復帰していない。負傷中の伊藤洋輝（バイエルン）と、最近負傷した伊東純也（へンク）もメンバーに名を連ねていない。それでも、日本代表は自信に満ち溢れている。26名中23人が海外でプレーしている」
また、『スポーツ朝鮮』は三笘の選外に着目。「日本のソン・フンミンがまた除外となった」と報じている。
「プレミアリーガーの三笘が２回連続で招集から除外された。三笘は現在、足の負傷で戦線を離脱中だ。11月初めには怪我から戻ってくるように見えたが、依然としてブライトンでプレーできない。三笘の今シーズンのパフォーマンスの低下と負傷は森保一監督の悩みをさらに深めている」
一方で、「フェイエノールトでオランダリーグ得点ランキング１位に浮上した上田綺世の得点力への期待感がさらに高まっているのはポジティブだ」とも綴っている。
ちなみに韓国代表も日本と同じボリビア、ガーナと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
16日に天皇杯の準決勝を戦うFC町田ゼルビア、FC東京、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島の４クラブに所属する選手については招集しない方針をとったため、10月の代表活動に参加していた相馬勇紀と望月ヘンリー海輝（ともに町田）、長友佑都（FC東京）、大迫敬介（広島）は選外となった。
この森保ジャパンの最新メンバーに韓国メディアも反応。サッカー専門誌『Four Four Two』の韓国版は「三笘と冨安がいなくても、３選手以外は海外組だ」と、驚きをもって報じている。
「負傷中の三笘薫（ブライトン）は今回も欠場。昨夏にフリーエージェントとしてアーセナルを退団した冨安健洋もまだ復帰していない。負傷中の伊藤洋輝（バイエルン）と、最近負傷した伊東純也（へンク）もメンバーに名を連ねていない。それでも、日本代表は自信に満ち溢れている。26名中23人が海外でプレーしている」
また、『スポーツ朝鮮』は三笘の選外に着目。「日本のソン・フンミンがまた除外となった」と報じている。
「プレミアリーガーの三笘が２回連続で招集から除外された。三笘は現在、足の負傷で戦線を離脱中だ。11月初めには怪我から戻ってくるように見えたが、依然としてブライトンでプレーできない。三笘の今シーズンのパフォーマンスの低下と負傷は森保一監督の悩みをさらに深めている」
一方で、「フェイエノールトでオランダリーグ得点ランキング１位に浮上した上田綺世の得点力への期待感がさらに高まっているのはポジティブだ」とも綴っている。
ちなみに韓国代表も日本と同じボリビア、ガーナと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！