Travis Japan松田元太＆松倉海斗、トッキュー隊の超過酷訓練に参加！「負けない魂が伝わりました」（松田）
Travis Japanの松田元太が、11月8日に放送される『シューイチ』のVTRコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」に初登場。松倉海斗と共に海上保安庁「特殊救難隊」に潜入する。
■「怖いよ、スタディーJAPAN…」（松田元太）
Travis Japanのメンバーが、日本で話題になっている場所やニュースの現場に行き、汗をかいて取材し、ロケを通じて様々なことを学んでいくVTRコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」。
番組放送開始から7ヵ月、満を持しての登場となった松田は、「怖いよ、スタディーJAPAN…」「（メンバーが）本業よりカラダを張っていると聞いてるもん…」とロケ開始早々から弱気発言!?
そんな初出演の松田に対し、Travis Japanのメンバーで「スタディーJAPAN」最多出演の松倉海斗との“松松コンビ”で今回潜入するのは、海の安全を守る海上保安庁「特殊救難隊」。
いわゆる「トッキュー隊」は、海に潜り行方不明者の捜索や救助にあたる潜水士「海猿」の中でも、高度な知識や技術を持つ選ばれし精鋭部隊だという。松田＆松倉は、人命を守る海難救助の最前線・トッキュー隊が、あらゆる海での事故や災害から我々を守るため日々行っている、様々なシーンを想定した超過酷な訓練に、研修生として特別に参加する。
「船からの緊急脱出」など、様々な場面を想定した訓練に挑戦したふたり。普段からライブで鍛えられ、体力おばけの松田も、「皆さんの精神力、負けない魂が伝わりました」と感服。
果たして、ふたりは訓練を最後までやり抜くことできるのか？ ぜひ、番組をチェックしよう。
■番組情報
日本テレビ系『シューイチ』
11/08（土）05:55～09:25
※一部地域を除く
