「みやこＳ・Ｇ３」（９日、京都）

限られた残りの時間。ゆかりの血統で臨む数少ない重賞Ｖの好機が巡ってきた。西園正都調教師（６９）＝栗東＝が送り出すレイナデアルシーラ。交流重賞３勝を挙げた母アンデスクイーン、昨年の関東オークスを制した姉アンデスビエント（４歳オープン）と、いずれも厩舎が手掛ける血統だ。トレーナーは「お母さん、初子も重賞を勝って、この子も重賞に出せる。本当にありがたいね」と感謝を口にする。

逃げ戦法で３連勝してオープン入り。「お母さんはおとなしかったけど、子どもはうなる感じ。この子はお姉ちゃんよりも筋肉が大きくて、たくましい」と頼もしそうに語る。馬の個性、適性を見極めることが大事という指揮官。シルポート、ハクサンムーン、メイショウフンジンの名を挙げ、「特にウチは前に行く馬が多いでしょう。『近代競馬は、いかにロスなく運べるか』。２４年間の騎手時代に教わった。調教師になってからも特に意識してきた部分だね」。同じく、その哲学を体現した一頭だ。

来年３月に定年引退を迎える。「残り４カ月。先は見ていない。一戦一戦が全力勝負だね」と万全の仕上げを約束する。「相手は強いけど自分の競馬ができれば」。勢いに乗る３歳牝馬が、ダート界の勢力図を塗り替えに行く。