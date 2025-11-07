　7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比660円安の5万200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては683.68円安。出来高は1万5568枚だった。

　TOPIX先物期近は3293.5ポイントと前日比20ポイント安、TOPIX現物終値比19.95ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50200　　　　　-660　　　 15568
日経225mini 　　　　　　 50215　　　　　-645　　　310588
TOPIX先物 　　　　　　　3293.5　　　　　 -20　　　 14370
JPX日経400先物　　　　　 29735　　　　　-235　　　　2057
グロース指数先物　　　　　 690　　　　　 -10　　　　1261
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース