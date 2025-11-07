日経225先物：7日夜間取引終値＝660円安、5万200円
7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比660円安の5万200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては683.68円安。出来高は1万5568枚だった。
TOPIX先物期近は3293.5ポイントと前日比20ポイント安、TOPIX現物終値比19.95ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50200 -660 15568
日経225mini 50215 -645 310588
TOPIX先物 3293.5 -20 14370
JPX日経400先物 29735 -235 2057
グロース指数先物 690 -10 1261
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3293.5ポイントと前日比20ポイント安、TOPIX現物終値比19.95ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50200 -660 15568
日経225mini 50215 -645 310588
TOPIX先物 3293.5 -20 14370
JPX日経400先物 29735 -235 2057
グロース指数先物 690 -10 1261
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース