女優の井川遥（49）が6日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・15）に出演。お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が自宅でラーメンを作った際に入れる具材に驚く場面があった。

今回は人気企画「見破レストラン〜許せない飯はどっち？〜」が放送され、ゲスト出演した井川。出題者の小杉が「野菜たっぷり塩ラーメン」と「お酢たっぷり冷麺」のどちらかが“許せない飯”とした。

質問タイムで、井川が「家で自分でラーメン食べる時は、どんな食べ方が多いですか?」と尋ねた。小杉は「家でやると、なかなかやっぱり具までたどり着かない。時間なかったり」と、そこまで凝った具は入れないとした。

そのため「入れても…ソーセージとか」と明かした。これにMCのシソンヌ・長谷川忍は「はいはいはいはい」と納得したが、井川は「ソーセージ!?フフフ…ソーセージ?」と驚いて苦笑い。

小杉は「チャーシューは無理じゃないですか」と、ソーセージを代用しているとした。井川が「ハムとかではなくて、ソーセージですか?」と確認すると「ハムはチャーシューのフリしてハム過ぎますやん。味がほしい」と明かして笑いを誘った。