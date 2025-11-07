待望の復帰に幸スマイルがはじけた。８月９日の中京４Ｒで馬場入場後に落馬。右足の踵骨骨折により休養していた幸英明騎手（４９）＝栗東・フリー＝が３カ月ぶりにレース騎乗を再開する。

右肘開放粉砕骨折を負った１８年１１月以来のケガに「半年かけて治す箇所。医学療法士さんに休み返上で施術していただいて、早く復帰できました」と感謝の弁。先週の土曜から調教にまたがり、「２日目から感覚が戻って、それほど違和感もなく乗れています」とホッとした様子だ。

ワイヤーを５本入れてネジで留める手術を行い、まだ１本残っている状態だが、さすがは“鉄人”。「あれで落ちるのも骨折するのも恥ずかしい。絶対に昔ならケガしないのに。ちょっとお菓子を食べ過ぎですね（笑）。最近はカルシウムをいっぱい取っているので、もう１回落ちても大丈夫」とジョークも交えて笑みを浮かべた。

騎手課程第４３期生（競馬学校２年生）の長男・大斗くんが栗東トレセンで研修を行う時期と、休養が重なったが「職場では会っていなくて、すれ違いに息子を見たけど、不思議な感覚でした」とうれしそうに父親の表情を見せた。

みやこＳのシゲルショウグンを筆頭に、京都で土曜５鞍、日曜５鞍に騎乗する。「復帰週なので制限しましたが、最初から乗せてくれる先生がいて、ありがたいですね」。ＪＲＡ年間騎乗回数最多記録を保持するベテランが再スタートを切る。（デイリースポーツ・井上達也）