¥É¥¸¥ã¡¼¥¹³ÍÆÀÁÀ¤¦¤¬¡Ä ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬£²²¯¥É¥ëÄ¶¤Ç¤â¡Öµï¾ì½ê¤Ï¥È¥í¥ó¥È¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¤³¤ÎÄ¶ÂçÊª³ÍÆÀ¤Ë¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ°¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÇÆ¼Ô¤¬ÁÀ¤¦¼¡¤ÎÉ¸Åª¤Ï¡¢»àÆ®¤ò±é¤¸¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¼´¤Î¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î¤è¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ï»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éà¾¡ÇÔ¤¢¤êá¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬Éº¤¦¡£ÊÆÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤ä¡Ö£Î£Â£Ã¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Î¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ò¤ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Ó¥·¥§¥Ã¥È»ÄÎ±¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥·¥ã¥Ô¥í»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂàÄ¾¸å¡¢¡Ö¤³¤Î¼ºË¾¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢É¬¤º¤ä¥«¥Ê¥À¤ËÍ¥¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¼¡¤Ê¤ë¾ÇÅÀ¤ò¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ËÄê¤á¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£¸Ç¯Áí³Û£²²¯£²£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£¶£¸²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î±äÄ¹·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÆ¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö£Æ£á£î£Ä£õ£å£ì¡¡£Ó£ð£ï£ò£ô£ó£â£ï£ï£ë¡×¤Ï¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ò¡ÖÌó£·£°¡ó¡Ê¥ª¥Ã¥º¡½£²£³£°¡Ë¡×¤È»»½Ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¡¢¿ô»ú¤â¥È¥í¥ó¥È¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¸å²¡¤·¤ÏËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£Ê£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÍ¤Îµï¾ì½ê¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î°Õ»×É½¼¨¤Ï¶â³Û°Ê¾å¤Ë½Å¤¤¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥«¥Ö¥¹¤¬¿¨¼ê¤ò¿¤Ð¤¹Ãæ¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Ï¾ù¤ëµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£±ÎÒ¡¢£±£¸ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤«¤é£³¥é¥ó¤âÊü¤Ã¤¿à¥«¥Ê¥À¤Î´éá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ð¤Î¡Ö£Î£Â£Ã¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¶â¤è¤ê¤â¸Ø¤ê¤òÁª¤Ö¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Å£Ó£Ð£Î¤â¡Ö¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬»Ä¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆàºÇÂç¤ÎÊä¶¯á¡£À¤³¦°ì¤ÎÄºÅÀ¤òºÆ¤ÓÁÀ¤¨¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«Â°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î»¥Â«¤òÀÑ¤â¤¦¤È¤â¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬¾¡¤Á¿§¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£