¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾åÂôÄ¾Ç·¤ÏÆüËÜ°ì¸å¤¹¤°¤Ë»ÏÆ°¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤àÁ´¤¦¤¹¤ë»ÑÀªá
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¶Æü¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹²ÃÆþ£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï£¸·î°Ê¹ß¤Ë£¶¾¡¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¸åÈ¾Àï¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²£±£²¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£·£´¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂè£²Àï¤Ç£¶²ó£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¹â¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç·Þ¤¨¤ë¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾åÂô¤ËµÙ¤à¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÈèÏ«¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ÏÆÃ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²Æü¸å¤«¤é¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£¡Ö¥¦¥¨¡¼¥È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Î£±£°·î£³Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ï£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¤ß¤ÎÅÐÈÄ¡£Ä´À°¤Î°ì´Ä¤È¤â¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¾åÂô¤Ï¤³¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¡£¡ÖÁ´Éô¤É¤ÎÅÐÈÄ¤âÆ±¤¸¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤³¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬¤¢¤ë¤ÈÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ê¥×¥í¤ò¡ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤«¤Ê¤È¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤Ë·ä´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¸å¤Ç¤âÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ç¤â¡¢¾ï¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤³¤Ê¤¹»ÑÀª¤¬É½¤ì¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¸åÈ¾Àï¤ÎÅêµå¤ò´ðÈ×¤È¤·¤ÆµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¡£¡ÖºÇÂ®¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÍèµ¨¤Ï¡ËºÇÂ®¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£º£µ¨¤ÎºÇÂ®¤Ï£±£µ£²¥¥í¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯£±¥¥í¤Ç¤â£²¥¥í¤Ç¤â¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¶¯¤µ¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î²ó¿ô¤ä¶¯ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Æü¡¹¤ä¤ë¤³¤È¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£