「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）

宝塚記念１５着以来、５カ月ぶりとなるローシャムパークが、美浦Ｗでの併せ馬で順調な仕上がりをアピールした。近走は不本意な結果が続くが、大阪杯、ＢＣターフで２着した実績の持ち主。ノドの手術明けとはいえ、今回で復活を証明したいところ。プーシャンとの初コンビで函館記念、オールカマー（いずれも２３年）に続く重賞３勝目を獲りに行く。

ローシャムパークが美浦Ｗで上々の追い切りを消化した。新コンビを組むプーシャンを背に、ウェイワードアクト（５歳オープン）と併せ馬。２馬身半ほど追走し、６Ｆ７９秒９−３６秒４−１１秒６のタイムで併入した。初コンタクトを終えた鞍上は「乗りやすかったし、息も問題なかった。ＶＴＲを見た限りでは前走より状態も良さそうです」と合格点を出した。

昨年は大阪杯とＢＣターフで２着に好走するなど、大きな飛躍の１年となった。ところが、昨年末の有馬記念からは３戦して７、６、１５着と苦戦を強いられている。昨秋から呼吸困難の症状（ＤＤＳＰ）が出たことにより、徐々に実戦で影響が及ぶようになった。陣営は宝塚記念後にノドの手術に踏み切った。

田中博師は「無事に症状は改善したと思っていたが、先週の追い切り後に同じような症状が出てしまった。術後の始動戦ですし、この状態でどこまでの競馬ができるかは半信半疑な部分もある」と慎重な構えを見せる。

それでも術後の変化として、折り合い面での苦労が少なくなったことはプラス材料。追い切りを見届けた指揮官は「時計的には十分動けていたし、以前よりも折り合いの心配がなくなったことは良かった」と一定の評価を与えた。トップハンデ５９・５キロにノドの不安という重荷を背負った戦いになるが、全てを克服して約２年ぶりの勝ち星をつかみにいく。