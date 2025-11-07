【フェイクマミー 第5話】薫、智也・茉海恵・いろはと4人で会うことに
【モデルプレス＝2025/11/07】女優の波瑠と川栄李奈がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」（毎週金曜よる10時〜）の第5話が、7日に放送される。
【写真】波瑠、素肌眩しいノースリーブ姿
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）は、元ヤンでベンチャー企業の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）に「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。
いろは（池村碧彩）の本当の母親が茉海恵（川栄李奈）であることが明らかになり、薫（波瑠）は智也（中村蒼）と再度話し合いを行っていた。すると、智也から茉海恵、いろはと直接話がしたいと提案され、4人で会うことに…。
「ごほう美アイス」の売れ行きが好調の中、竜馬（向井康二／Snow Man）の元にヘッドハンターからスカウトのメールが届く。近頃、茉海恵から頼りにされないことに不満を持っていた竜馬は心が少し揺らいでしまい、とある人に相談をする。
一方、三ツ橋商事では慎吾（笠松将）がRAINBOWLABへの敵対心を露わに、不穏な動きを見せていた。
