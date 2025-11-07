¥¯¥Þ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÅìµþ¤ÈÀéÍÕ¤Ç¥¤¥Î¥·¥·½ÐË×¡¡Áø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¡Ö£Î£Ç¹Ô°Ù¡×
¡¡¥¯¥Þ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤äÀéÍÕ¡¦±º°Â»Ô¤Ç¥¤¥Î¥·¥·¤¬½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÅªÈï³²¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤Î½Ð¸½¤Ë¼þÊÕ½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥Î¥·¥·¤Ï£µÆü¤Ë¹¾¸ÍÀî¶è¤Î³ëÀ¾¥¨¥ê¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë¤Ï±º°Â»Ô¤ÎÆü¤Î½ÐÃÏ¶è¡¢ÍâÆüÄ«¤Ë¤ÏÆ±»ÔËÙ¹¾ÃÏ¶è¤ÇÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó³ëÀ¾ÃÏ¶è¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£Æ±°ì¸ÄÂÎ¤«¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±»þ´ÖÂÓ¤ËÊ£¿ô¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é£±£íÁ°¸å¤Î£±É¤¤¬¹ÈÏ°Ï¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡³ëÀ¾¥¨¥ê¥¢¤È±º°Â¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ïµì¹¾¸ÍÀî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿¤«¡¢Àî¤ò±Ë¤¤¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡££²£³¶èÆâ¤ä±º°Â»Ô¤Ç¤Î¥¤¥Î¥·¥·½Ð¸½¤ÏÄÁ¤·¤¤¡££³Æü¤Ë¤ÏÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»Ô¤Ç¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÌÜ·âÎã¤¬¤¢¤ê¡¢¹¾¸ÍÀî¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Àî´ß¤äÀî¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÃæÆîÉô¡Ê°õÀ¾»Ô¡Ë¤äÆîÂ¦¡Ê»Ô¸¶»Ô¤äÆîË¼Áí»Ô¡Ë¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÀ¸Â©¥¨¥ê¥¢¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡££²Ç¯Á°¤Ë¤ÏÀéÍÕ±Ø¼þÊÕ¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤¬¸½¤ì¡¢ÂçÊá¤êÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅìµþÏÑ¤ò±Ë¤¤¤Ç¡¢½Ð½§ÉÖÆ¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ò·Ù»¡´±¤¬ÌÖ¤ÇÊá³Í¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¤«¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô³¹ÃÏ¤Ç¥¤¥Î¥·¥·¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡ÖÂç¤¤µ¤È´í¸±ÅÙ¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢¥¯¥Þ¤ÈÆ±¤¸ÂÐ±þ¤Ç¡¢¶Ã¤«¤»¤ë¤È¶½Ê³¤µ¤»¤ÆÆÍ¿Ê¤µ¤ì¤ë¡£»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¸å¤º¤µ¤ê¤ÇÎ¥¤ì¤ë¤Ù¤¡×¡ÊÀ¸ÂÖ¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»É·ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»¶ÊâÃæ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÜ·â¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù»¡¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬Áë¸ý¤È¤Ê¤ë¡£¥¯¥ÞÆ±ÍÍ¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÀ®½Ã¤Ï¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤¬¡¢¡Ö´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ÇÎÄ½Æ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡££¹·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¥¤¥Î¥·¥·¤ËÂÐ¤·¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¡Ë¡£
¡¡»³´ÖÉô¼þÊÕ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï»³¤Ê¤É¤Ø¤ÎÄÉ¤¤Ê§¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÏÆ¨¤¬¤¹¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢È¢¥ï¥Ê¤äÌÖ¤Ê¤É¤ÇÊá³Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
