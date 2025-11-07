¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤â¡Ö³Ë¼Â¸³¡×¸ÀµÚ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËàÈ¿·âá¤Ç³ËÀïÁè¤Ø¤Î¶¼°Ò¹â¤Þ¤ë
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Àè·î¡¢¡Ö³ËÊ¼´ï¼Â¸³¡×¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥·¥¢¤Ï£µÆü¡¢ËÌ¶Ë·÷¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê³Ë¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£³ËÇúÈ¯¤òÈ¼¤¦¼Â¸³¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯¡¢¥í¥·¥¢¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢À¤³¦¤ÏºÆ¤Ó³ËÀïÁè¤Î¶¼°Ò¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï£µÆü¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥Ù¥í¥¦¥½¥Õ¹ñËÉÁê¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬£±£°·î¤Ë¥í¥·¥¢¤Ø¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë³Ë¹¶·â±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê³Ë¼Â¸³¤Î½àÈ÷¤òÄ¾¤Á¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ÌÀ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ¶Ë·÷¥Î¥Ð¥ä¥¼¥à¥ê¥ãÅç¤ÎÃæ±û»î¸³¾ì¤ÎÊ¼ÎÏ¤È»ÜÀß¤Ï½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï¾µÇ§¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö³ËÊ¼´ï¤Î¼Â¸³½àÈ÷ºî¶È¤Î³«»Ï¤Î²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¡×¤òµá¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÊñ³çÅª³Ë¼Â¸³¶Ø»ß¾òÌó¡Ê£Ã£Ô£Â£Ô¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯µÁÌ³¤ò¾ï¤Ë¸·³Ê¤Ë½å¼é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â½å¼é¤·Â³¤±¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎµÁÌ³¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢³Æ¹ñ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë³ËÃÆÆ¬¤ÎÀµ³Î¤Ê¿ô¤Ïµ¡Ì©»ö¹à¤À¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÌó£µ£´£µ£¹¸Ä¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÌó£µ£±£·£·¸Ä¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡££³°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤ÏÌó£¶£°£°¸Ä¤À¡£À¤³¦¤Î³ËÃÆÆ¬È÷ÃßÎÌ¤Ï£±£¹£¸£¶Ç¯¤Ë£·ËüÈ¯°Ê¾å¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¥½Ï¢¤ÈÊÆ¹ñ¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÌó£±Ëü£²£°£°£°È¯¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡£ÊÆ¥í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÅÔ»Ô¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¤¹¤®¤ëÎÌ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤¦¼Â¸³¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Î£±£°·î£³£°Æü¤Î³Ë¼Â¸³ºÆ³«È¯¸À¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬Æ±·î£²£µÆü¤Ë¸¶»ÒÎÏÌµ¸Â¼ÍÄøÀïÎ¬½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ø¥Ö¥ì¥ô¥§¥¹¥È¥Ë¥¯¡Ù¡¢Æ±£²£¹Æü¤ËÌµ¿Í¸¶»ÒÎÏÀø¿åÄú¡Ø¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢£²¤Ä¤Î³ËÊ¼´ï±¿ÈÂ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥í¥·¥¢¤ÎÆ°¤¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼¡À¤Âå¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¹½ÁÛ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥É¡¼¥à¡Ù¤ÎÀß·×¤¬£¹·î¤Ë´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Ï³Ë¼Â¸³ºÆ³«¤Î½àÈ÷¤ÏËüÁ´¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡£±£¹£¶£±Ç¯£±£°·î£³£°Æü¡¢¥½Ï¢¤Ï¥Î¥Ð¥ä¥¼¥à¥ê¥ãÅç¤Ç»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¸¶»ÒÇúÃÆ¡Ö¥Ä¥¡¡¼¥ê¡¦¥Ü¥ó¥Ð¡ÊÇúÃÆ¤Î¹ÄÄë¡Ë¡×¤ò¼Â¸³¤·¤¿¡££Ô£Õ¡½£¹£µÇú·âµ¡¤«¤éÅê²¼¤µ¤ì¡¢ÇúÈ¯¤ÎÁ®¸÷¤Ï£·£°ÉÃÂ³¤¡¢¤¤Î¤³±À¤Î¹â¤µ¤Ï£¶£·¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàË¹»Òá¤ÎÄ¾·Â¤Ï£¹£µ¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡£¤½¤Î¾×·âÇÈ¤ÏÃÏµå¤ò£³¼þ¤·¡¢Êü¼ÍÀþ¤ÏÌµÀþÄÌ¿®¤ò£´£°Ê¬´Ö¼×ÃÇ¤·¤¿¡£¹Åç¸¶Çú¤Î£³£³£°£°ÇÜ¤Î°ÒÎÏ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¿ô½½Ç¯¡¢³Ë¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ö¤Ç¤â¡¢¥Î¥Ð¥ä¥¼¥à¥ê¥ãÅç¤Î»î¸³¾ì¤Ç¤ÏÈó³Ë¤Î¥µ¥Ö¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡ÊÌ¤Î×³¦¡Ë¤ÊÊ¼´ï¡¦·³»öÁõÈ÷¤äÆÃ¼ìÉÊ¤Î»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¸³¾ì¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ë¼Â¸³¤È¤Ê¤ë¤ÈÂ¿¾¯¤ÎºÆÀ°È÷¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÃÏ²¼³Ë¼Â¸³¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎäÀï¤ÎºÆ³«¤É¤³¤í¤«¡¢Âè»°¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¶¼°Ò¤¬Ç¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
