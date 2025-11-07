営業マン「金利が上がるなんて絶対ありえません！」 年収の10倍超え豪華マンションを契約寸前になった男性が冷静になれた理由

マイホームは大きな買い物だ。しっかり考えたいところだが、営業マンの言葉に流されそうになることも。東京都の40代男性から、危うく年収の10倍超えのローンを組む寸前だったという、今思い出しても「危なかった」体験談が寄せられた。今から約10年前、男性がまだ30代前半の頃の出来事だ。

「『ここも良いですけど、あなたにはもっと相応しいところがありますよ』と言われ、他のところに連れて行かれました」

男性は中古マンションの購入を検討しており、23区のJR沿線で「年収の6倍ほどの物件」を見に行き、それなりに気に入っていた。しかし、営業マンは「もっと相応しいところ」と男性のプライドをくすぐってきたのだ。（文：篠原みつき）

「ホテルのようなロビー、素晴らしい眺望……」

次に案内されたマンションは、「最初に見た物件よりも格段に」良かったという。

「ホテルのようなロビー、素晴らしい眺望、インテリア雑誌に出てくるような内装など、その時の高揚感やワクワク感は今でもよく覚えています。『こんな家に帰る日々が手に入ったらどれだけ幸せか』と思い、最初に見た物件が完全に色褪せてしまいました」

営業マンの「あなたにはもっと相応しいところ」という言葉が、自身のプライドを刺激したと、男性は振り返る。

しかし、その豪華な物件は「当時の私の年収の10倍を超えて」いた。グイグイ勧めてくる営業マンに対し、男性は冷静に懸念を伝える。

「とても良いマンションですけど、この支払い計画では金利が0.1％でも上がってしまったら生活が破綻してしまいますよ…」

確かに、長期で組む住宅ローンは支払いが終わるまでに経済状況が変わる可能性がある。だが、営業マンは驚くべき言葉で畳みかけてきたという。

「『何言ってるんですか！この先35年の間、日本で金利が上がるなんて絶対ありえません。だから大丈夫ですよ。信用めいっぱいまでローン組んじゃいましょう！』と、相変わらずのグイグイぶり」

まさに契約寸前だった男性だが、ここで踏みとどまることができた。その直前に実家で父と話した内容を思い出したからだ。

「雑談がてら父の現役時代の住宅ローンの金利を聞いていました。当時の住宅ローン金利はなんと8％。翻って、私がマンション購入を検討していた当時の金利は0.5％台」

父の時代の金利を知っていたからこそ、「今の金利は明らかに異常で、35年上がらないと言い切る営業マンを信用できず」、その場は流れることになった。結局、最初の物件も迷っているうちに売れてしまい、購入熱自体が冷めてしまったという。

「なぜそんな無謀なローンを組んだんだ？」

それから約10年。「今の金利は安い銀行でも1％程度で当時の倍近くになっています」と男性は指摘する。

巷で無理なローン破綻の話を聞き、「なぜそんな無謀なローンを組んだんだ？」と不思議がる人は多いが、男性は「その無謀なローンを組んでしまった人の気持ちがとてもわかります。私もその一歩手前まで行っていたからです」と語る。

「不動産の営業マンは今ここで契約が欲しいから『金利なんて上がらない』と無責任なことをいいます」

「社会人になってからずっと低金利で、金利は下がることはあっても上がることは一切ありませんでした。それ故、借金をするリスクを甘く見積もる人が多かった」

男性は、あのとき営業マンの口車に乗らなかったことを「本当に良かった」と安堵しつつ、最近になって年収の4倍ほどの中古マンションを無理なく購入したそうだ。

「家は本当に大きな買い物で、情報戦の側面があります。結果的に慎重になって良かったと思います」

と締めくくった。

※キャリコネニュースでは「ローン組んで失敗した人」をテーマにアンケートを実施しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/R0C27N8P