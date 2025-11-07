今日7日は「立冬」。暦通りに、北日本には寒気が流れ込むでしょう。北海道では次第に雪のエリアが広がり、積雪となる所がありそうです。風も強まり、暴風にも警戒が必要です。関東など太平洋側はおおむね晴れますが、北風がやや強まりそうです。

北海道では雪エリア拡大 平地でも積雪 暴風にも警戒

今日7日は二十四節気の「立冬」で、暦の上では冬の始まりです。暦通りに今日7日は冬型の気圧配置になり、北日本には寒気が流れ込んでくるでしょう。





北海道では次第に雪のエリアが広がり、平地でも積雪となる所もありそうです。車は冬の装備をし、路面状況の変化に注意が必要です。風も強まり、吹雪く所もあるでしょう。車の運転は見通しの悪化にもご注意ください。特に宗谷北部と利尻・礼文では昼過ぎから夕方にかけて、暴風に警戒が必要です。

東北や北陸の日本海側は所々で雨 関東〜九州は晴天

東北の日本海側は雲が多く、所々で雨が降るでしょう。北陸は朝まで雨の降る所がありますが、日中は晴れ間が出る見込みです。東北の太平洋側や関東から九州にかけてはおおむね晴れるでしょう。沖縄も日差しが届きますが、にわか雨の所がありそうです。

最高気温は北海道〜北陸は前日より低下 関東以西は平年を上回る

最高気温は、北海道では昨日より大幅に低く、札幌市は7℃と昨日より7℃も低くなるでしょう。仙台市や新潟市は昨日より2℃低い17℃、金沢市は昨日より3℃低い18℃の予想です。北風も強く、いっそう寒いでしょう。しっかりと寒さ対策をしてください。



関東から九州の最高気温は、昨日と同じくらいでしょう。東京都心は20℃、大阪市は21℃の予想です。北よりの風がやや強く、気温の数字ほどの暖かさはなさそうです。



高知市は24℃と夏日に迫る気温に、鹿児島市では25℃と夏日となるでしょう。日中は薄着でちょうど良さそうです。