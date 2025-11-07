面接官に「大学出てウチですか？私は高卒ですよ」と煽られた男性　「お互いに時間の無駄」と怒りの途中退席

面接の場は、企業が応募者を見極める場であると同時に、応募者が企業を見定める場でもある。投稿を寄せた奈良県の50代男性（サービス・販売・外食／年収500万円）は、転職活動中に経験した不快な面接エピソードを書いている。「すべての質問に対する回答が肯定ではなく否定」の面接官だったという。（文：長田コウ）

「転職理由を答えれば『どこでも同じだと思いますよ』と言われ、年齢に対しては『その年齢でさ厳しいでしょう？』学歴に関しては『大学出てウチですか？私は高卒ですよ』などなど、こちらの回答をことごとく否定」

本社に連絡して「面接官の名前と面接の状況」を伝えたが……

途中まで我慢していた男性だが、限界を迎えこう告げた。

「否定しかしませんね。採る気がないなら、最初から言って下さい。お互いに時間の無駄なので」

すると、急に態度が変わったようだが、「後の祭り」。二次面接の案内もされたが、男性の意思は固まっていた。

「『この流れで受けますという人間がいたら教えて欲しい』と言い残し、途中で席を立ちました」

その足で本社に連絡し、「面接官の名前と面接の状況」を伝えた男性。しかし、「まるでクレーマーを扱うような対応」だったそうで、呆れ果てた。心境をこう書いて投稿を結んでいる。

「たとえ2倍の金額を提示されても行きたくない会社なんて初めてでした」

