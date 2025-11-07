「未経験でも丁寧に教えます」はウソ？ 研修は2週間だけ、挙げ句「ミスが多い」と部署異動を命じられた女性の怒り

“未経験歓迎”を謳う会社に入社したのに、教育や研修制度が十分ではなかったと感じたことがある人は意外といるようだ。

投稿を寄せたのは関東地方在住の40代女性。離婚を経て生活基盤を整えるため、派遣会社に登録、自宅近くの病院で看護助手として勤務することが決まったという。

当初、女性は病棟勤務を希望していたが、面談で「外来の方で1人が辞める」という話があり、

「外来なら土日祝日はもちろん年末年始は休める環境だから良いのでは？」

と勧められたそう。こうしてトントン拍子で仕事が決まり、安堵したのも束の間、入職早々に想定外の展開となる。（文：天音琴葉）

「2週間で一通りのことを覚えなくてはなりません」

「未経験でも無資格でも丁寧に教えますという言葉は『ウソ』。研修期間2週間で一通りのことを覚えなくてはなりませんでした。覚えの悪い私には酷です」

2週間の研修期間が妥当か否かは業務内容などにもよるが、未経験の女性には十分ではないと感じたようだ。さらに「辞めるという人は辞めないし」という状況で、話が違うことばかりだった様子。挙げ句の果てには……

「『ミスが多い』『評価が低い』と言われ、先日部署異動を命じられました」

その異動先は、女性が面接時に「勤務時間が短いから生活が苦しい」と伝えていた部署だった。これ以上この会社にはいられないと、女性は転職を決意。

「今転職を考えていて、一社から採用を受けているので、2週間ばかり異動先で働いて、給料締め日を待たずに辞めて採用された仕事先にお世話になろうと思ってます」

また女性は、この派遣会社について「某有名求人情報サイトから登録したのでサイトにありのまま通報させていただきましたけどね」と怒りをにじませているが、おそらく面談でミスマッチがあったのだろう。次の職場ではこれまでの苦労が報われることを願いたい。

