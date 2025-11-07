グラスノーがレイカーズ戦を観戦

ワールドシリーズを制したドジャースナインは5日（日本時間6日）、同じロサンゼルスに本拠地を置くNBAレイカーズの試合を観戦した。試合前にはレイカーズの選手と写真撮影も。タイラー・グラスノー投手の身長にファンが驚いている。

ドジャースの球団X（旧ツイッター）はこの日、レイカーズのルカ・ドンチッチと八村塁と記念撮影した写真を投稿。ドジャースからはグラスノーの他に、エバン・フィリップス投手、ウィル・スミス捕手、アレックス・コール外野手が笑顔で映った。

そんな中、一際目立ったのが、グラスノーだった。身長は八村やドンチッチと同じ6フィート8インチ（203センチ）。6フィート6インチ（198センチ）のドンチッチより大きかった。

NBA戦士、グラスノーと並んだ他のドジャースナインはまるで子どものように。違和感ある光景にファンも「やっぱりグラスノーデカいな ルカ八村と並んでも遜色無い」「グラスノーはやっぱりNBA選手だったか……（違和感なさすぎ）」「グラスノーさんはバスケでも違和感ない身長だよね」と言ったコメントのほか、「グラスノーが普通の身長に見えるの草」「そしてグラスノーより大きい八村塁」と八村らの大きさに驚く声もあった。（Full-Count編集部）