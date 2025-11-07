これぞ【40・50代のトレンドヘア】！？ 一気にこなれる「ウルフボブ」が最強かも♡

トレンドヘアと聞くと、いま思い浮かぶのはレイヤーカット。ここ数年、進化を遂げながら支持を集めている、こなれ感アップにつながるカットです。特に、ボブをベースにして、襟足だけスッキリさせる「ウルフボブ」には、大人女性に嬉しい要素がたくさん。髪質の変化や顔まわりの悩みにアプローチできるポイントを含め、お手本となるInstagram投稿を紹介します。

シルエットにメリハリがつく

「多毛の方も軽やかに」変身できるとして、@kitadani_koujiroさんが提案する、スッキリしたシルエット。毛先のボリュームを抑えて、顎下にレイヤーを入れることで、くびれのついたメリハリのある状態になります。ベースはボブなので、まとまりやすさはそのまま。オリーブグレージュを合わせると、赤みを抑えながら、秋らしく決まります。

秋は毛先を重めに残してもOK

季節感を重視するなら、毛先をぷつっと切り揃えて、やや重めにカットするのも素敵です。あくまで重すぎないように、低い位置にレイヤーを入れるのがオススメ。毛先を外ハネにスタイリングすれば、大人っぽい落ち着きをキープしながら、ひし形のシルエットを形作れます。

小顔効果もおまかせ

スタイリストの@t.ikeda214さんが、「オーダー多数」と紹介する、小顔見えが狙えるバランスのウルフボブ。レイヤーの位置は、ベースより2～3cm短い程度ですが、毛先が内側に収まることで、顔まわりにコロンした丸みがつき、横幅との対比から、輪郭をキュッと小さく見せられそう。

ロブなら襟足を長めに

「ロブ」と呼ばれる長めのボブの場合、レイヤーの位置を上げると、ベースがスッキリ見えます。襟足が長くスラッと伸びる形になり、実際の長さよりも軽やかな印象に。エアリーな動きとリンクするベージュ系カラーは、白髪ぼかしとしても頼りになってくれそうです。

