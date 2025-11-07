µð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬ÍÎÁ¶½¹Ô³«ºÅ¤Ø¡¡£±£²¡¦£²£°¡Ö£Ç¥¿¥¦¥óÇÕ¡×Í¥¾¡¾Þ¶â¤ä¸Ä¿Í¾Þ¤â
¡¡µð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬½÷»ÒÌîµå³¦¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ÍÎÁ¶½¹Ô¡Ö¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡½÷»ÒÌîµå£Ç¥¿¥¦¥óÇÕ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££±£²·î£²£°Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¹Ô¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¡¢¡Ö·î´©£Ç¥¿¥¦¥ó¡¡ÆÃÊÌÈÇ¡×¤ÇÇ÷¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µð¿Í½÷»Ò¤Î¼ç¾¡¦ÅÄÃæÈþ±©³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢Æ±Âç²ñ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í½÷»Ò¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡££±£²·î£²£°Æü¤Ë£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç¡¢½÷»ÒÌîµå³¦¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÍÎÁ¶½¹Ô¡Ö½÷»ÒÌîµå£Ç¥¿¥¦¥óÇÕ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£´ØÅìÃÏ¶è¤Î£±£²¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥ê¡¼¥°¡×¤Î¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¢¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÉô¤ò¾·¤¡¢£³¥Á¡¼¥àÁíÅö¤¿¤êÀï¤ÇÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡µð¿Í½÷»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢ºå¿À£×£ï£í£å£î¤ÈÅìµþ£Ä¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¹Ô¤¦¸òÎ®Àï¤ÏÍÎÁ³«ºÅ¤À¤¬¡¢¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡½¡×¤Ê¤É¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£¤·¤«¤·¡¢µð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëµÜËÜÏÂÃÎ´ÆÆÄ¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¡Ö½÷»ÒÌîµå¤Ï¥×¥í²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶½¹Ô²½¤Ï½÷»ÒÌîµåÈ¯Å¸¤Ø¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£µð¿Í½÷»Ò¤Î´äÀ¥¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö½÷»ÒÌîµå¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢µð¿Í·³¤È¤·¤Æ½÷»ÒÌîµå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÌÜÅª¤Ï½÷»ÒÌîµå¿¶¶½¤È¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³«Âó¡£¸½¾õ¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏÁª¼ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤äÇ®¿´¤ÊÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»ÒÌîµå¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÁØ¤ä¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍè¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¸òÄÌÌÌ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¯½¼¼Â¤·¤¿´ÑÀï´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë£Ç¥¿¥¦¥ó¤òÁªÂò¡££±£°¡Á£²£°Âå¤Î½÷À¤ä¾®Ãæ¹âÀ¸¤Î½÷»ÒÌîµåÁª¼ê¤é¤ÎÍè¾ì¤òÂ¥¤¹½¸µÒºö¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£Ç¥¿¥¦¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Í»¹ç»ÜÀß¡ÖÅìµþ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¡Ö£Ç£Ì£Ï£×£É£Î£Ç¡¡£Ð£Á£Ò£Ô£Î£Å£Ò¡×¤Ç¤¢¤ë¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢½÷»ÒÌîµå¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¾Þ¶â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢£Í£Ö£Ð¡¢´ºÆ®¾Þ¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾Þ¤âÀß¤±¤é¤ì¤ë¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â»²²Ã¥Á¡¼¥à¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤éÂç²ñ¤ò¹±Îã²½¤·¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éý¤ò¹¤²¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡£µð¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¶»¤Ë¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Î£Ç¥¿¥¦¥ó¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¢¡ÅÄÃæ¼ç¾¤¬°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤¦»î¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¤Î»î¹ç¤Ø¸þ¤±¤Æ³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¾¶¥µ»¤Î¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯Ãæ¤Ç¡¢½÷»ÒÌîµå¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶½¹Ô²½¤Î·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£Ç¥¿¥¦¥óÇÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ö½÷»ÒÌîµå¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¡£¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¸«¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡µð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ï£³Ç¯Á°¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÏÈó¾ï¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢¤³¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î½Å¤ß¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤ÞÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¾ì½ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£³·î¤Ë³«¶È¤·¤¿£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Ï²¿»î¹ç¤«¥×¥ì¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤¹¤´¤¯¶á¤¯´¶¤¸¤ëµå¾ì¤Ç¡¢À¼±ç¤¬¤¹¤´¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¶½¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷»ÒÌîµå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÃË»ÒÁª¼ê¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶¯¤¤Æ´¤ì¤ä´¶Æ°¤òÊú¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Êµð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¼ç¾¡Ë