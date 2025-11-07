timelesz篠塚大輝、意外な特技披露 衝撃的な記録に松井ケムリ動転
timelesz篠塚大輝が9日午後2時から放送の『週刊チャンプ』に出演し、意外な特技を披露する。
【番組カット】カッコイイ…真剣な眼差しの篠塚大輝
番組では、大阪、徳島、静岡、神奈川、埼玉など全国5府県7都市から挑戦者が登場し、いまだかつてない大会「全国高校生リンダリンダ選手権」と「全国ハンバーグ職人対抗肉汁選手権」に参戦。心揺さぶる究極の戦いが開幕する。
1987年、若者の心を鷲掴みにした伝説のロックバンド、ザ・ブルーハーツのメジャーデビュー曲「リンダリンダ」。40年もの年月が経とうとしている今、メッセージ性の強い歌詞と甲本ヒロトの魂の叫びは、令和の10代たちにも衝撃を与え、「リンダリンダ」熱が再熱している！そこで今回は「リンダリンダ」に特化した大会を開催し、最も熱い歌声を決定する。そのまっすぐで熱い歌声に、瀬戸朝香やセントチヒロ・チッチ/加藤千尋も号泣。はたして、最も心を揺さぶる「リンダリンダ」を披露するバンドは。
肉から溶け出す油と旨み成分が凝縮された肉汁はうまいハンバーグに欠かせない最大のファクター。そんな肉汁あふれ出すハンバーグはSNSで大バズり。人気店には連日多くの人が殺到している…そう、世は職人たちが肉汁一滴のために鎬を削り合う戦国時代。そこで今回は…史上初！ハンバーグ職人たちが味ではなく、“肉汁を争う全国大会”を開催する。渾身（こんしん）の絶品ハンバーグをスタジオで調理し、その肉汁量を測定。衝撃の結果に“肉集院”こと伊集院光も大興奮。一体誰が頂点に立つのか。
大会の熱気に感化された篠塚は特技「ペットボトルの早飲み」披露。辻岡義堂アナウンサーが計測すると、まさかの秒数。その衝撃的な記録に令和ロマンの松井ケムリも動転する。
【番組カット】カッコイイ…真剣な眼差しの篠塚大輝
番組では、大阪、徳島、静岡、神奈川、埼玉など全国5府県7都市から挑戦者が登場し、いまだかつてない大会「全国高校生リンダリンダ選手権」と「全国ハンバーグ職人対抗肉汁選手権」に参戦。心揺さぶる究極の戦いが開幕する。
1987年、若者の心を鷲掴みにした伝説のロックバンド、ザ・ブルーハーツのメジャーデビュー曲「リンダリンダ」。40年もの年月が経とうとしている今、メッセージ性の強い歌詞と甲本ヒロトの魂の叫びは、令和の10代たちにも衝撃を与え、「リンダリンダ」熱が再熱している！そこで今回は「リンダリンダ」に特化した大会を開催し、最も熱い歌声を決定する。そのまっすぐで熱い歌声に、瀬戸朝香やセントチヒロ・チッチ/加藤千尋も号泣。はたして、最も心を揺さぶる「リンダリンダ」を披露するバンドは。
大会の熱気に感化された篠塚は特技「ペットボトルの早飲み」披露。辻岡義堂アナウンサーが計測すると、まさかの秒数。その衝撃的な記録に令和ロマンの松井ケムリも動転する。