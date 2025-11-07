Travis Japan松田元太&松倉海斗、海上保安庁に潜入 超過酷訓練に参加
7人組グループ・Travis Japanの松田元太が、日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55〜前9：25、毎週日曜 前7：30〜前10：25）のレギュラーロケ企画「スタディーJAPAN」 に初登場する。
【番組カット】すごい体制で…海上保安庁に潜入する松田元太
同コーナーでは、Travis Japanのメンバーが、日本で話題になっている場所やニュースの現場に行き、汗をかいて取材しロケを通じて様々なことを学んでいく。
番組放送開始から7ヶ月での登場となった松田は「怖いよ、スタディーJAPAN。（メンバーが）本業よりカラダを張っていると聞いてるもん」とロケ開始早々から弱気発言。そんな初出演の松田に対し、「スタディーJAPAN」最多出演の松倉海斗の「松松コンビ」は、海の安全を守る海上保安庁「特殊救難隊」に潜入する。
いわゆる「トッキュー隊」は、海に潜り行方不明者の捜索や救助にあたる潜水士「海猿」の中でも、高度な知識や技術を持つ選ばれし精鋭部隊だという。松田&松倉は、人命を守る海難救助の最前線・トッキュー隊が、あらゆる海での事故や災害から守るため日々行っている様々なシーンを想定した超過酷な訓練に研修生として特別に参加する。
「船からの緊急脱出」などさまざまな場面を想定した訓練に挑戦し、普段からライブで鍛えられ、体力おばけの松田も「みなさんの精神力、負けない魂が伝わりました」と感服。果たして2人は訓練を最後までやり抜くことができるのか。
【番組カット】すごい体制で…海上保安庁に潜入する松田元太
同コーナーでは、Travis Japanのメンバーが、日本で話題になっている場所やニュースの現場に行き、汗をかいて取材しロケを通じて様々なことを学んでいく。
番組放送開始から7ヶ月での登場となった松田は「怖いよ、スタディーJAPAN。（メンバーが）本業よりカラダを張っていると聞いてるもん」とロケ開始早々から弱気発言。そんな初出演の松田に対し、「スタディーJAPAN」最多出演の松倉海斗の「松松コンビ」は、海の安全を守る海上保安庁「特殊救難隊」に潜入する。
「船からの緊急脱出」などさまざまな場面を想定した訓練に挑戦し、普段からライブで鍛えられ、体力おばけの松田も「みなさんの精神力、負けない魂が伝わりました」と感服。果たして2人は訓練を最後までやり抜くことができるのか。