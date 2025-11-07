岩本照“辰之助”＆白石麻衣“里夏”が恋のピンチ→ベッドで急接近？ 『恋する警護24時 season2』第4話あらすじ
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（毎週金曜 後11：15）の第4話が7日に放送される。このほど第4話のあらすじ、場面写真が公開された。推定1億円の「壺」を守る…相続争いが招く想定外の事態へ。辰之助（岩本）たちが体を張った超緊迫の警護のミッションに挑む。
【場面カット】真剣な眼差し！緊迫感あふれる表情の藤原丈一郎
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』の続編。season2では、会社の事業拡大に伴い、無骨なボディガード・北沢辰之助（岩本）は新警護チームと共に再始動。一方、白石演じる弁護士の岸村里夏とは遠距離恋愛となり…。
そんな中、第4話では、辰之助たちは里夏の上司である法律事務所所長・矢吹賢治（小野武彦）の依頼で新たな警護任務に就くことに。辰之助たちが守るのは“推定1億円”とも言われる超高額骨董品の「壺」。実は、矢吹所長の亡き依頼人から遺産として預かったこの壺をめぐって依頼人の遺族である2人の息子が揉めており、しかも金銭的に余裕がない弟・宮園勇吾（オラキオ）が壺を狙っているといい、兄・宮園賢吾（柏原収史）は警戒していた。
そこで、辰之助たち警護チームは、法律事務所で保管する壺を厳戒態勢で警護するが…。勇吾が不穏な動きを見せる中、兄弟の相続争いが思わぬ事態を招き、辰之助たち警護チームは体を張った緊迫の警護を強いられることに…。はたして辰之助たちは無事に「壺」を守りきることができるのか。
そして辰之助はこの警護の危機だけでなく、恋のピンチにも直面することに。実は、今回の案件は里夏も弁護士として関わっており、急きょ留学先のロンドンから一時帰国してくる…帰国早々に里夏が目にしたのは、なんと辰之助と千早（成海璃子）が急接近している場面。思わぬ形で辰之助と里夏との再会、そして里夏と千早の初対面がなされてしまう。そして、これをきっかけに辰之助を巻き込んだ里夏VS千早の一触即発の三角関係がぼっ発…（!?）。
そんな恋に不穏な空気を漂わせる中、一方で、恋に不器用すぎる辰之助がついに動く（!?）。里夏の眠る部屋に辰之助が現れ、ベッドの上で2人が急接近する場面が…。いよいよ2人の恋が進展するのか。恋に警護に新展開を見せる今回、もう1つの衝撃展開が待ち受けることになる。これまで幾度となく警護情報が漏れ辰之助たちが翻弄される事態に、社内に“内通者”がいる疑惑が浮上。そこで、ひそかに手がかりを探っていた原湊（藤原丈一郎）が、その正体に迫る――。
■第4話あらすじ
五十嵐聖（大地伸永）に起きた想定外の事態に北沢辰之助たち警護チームはがく然とする。辰之助たちは真相を追いたい気持ちを抱えるも、捜査権もない立場ゆえに事態の行方を見守るしかなく…。
五十嵐の件でもどかしさを覚えながらも、新たな任務が入る。依頼人は岸村里夏の上司である法律事務所所長・矢吹賢治。矢吹は亡き依頼人が遺した推定1億ともいわれる骨董品を鑑定し、その結果とともに遺言内容を遺族である2人の息子に伝えることになっているのだが、兄・宮園賢吾は大学教授を務める一方、飲食店勤務の弟・宮園勇吾は金銭的に余裕がないらしく骨董品を勝手に持ち出そうとしたため、警戒する兄の希望で辰之助たちに骨董品の警護を依頼することに。
交替制で骨董品の警護に当たる中、辰之助は三雲千早とともに休憩のために会議室へ。すると、たまたま辰之助と千早が接近していた場面に里夏が現れ…。実は、里夏は以前から宮園家の顧問弁護士を担当しており、急きょ一時帰国してきたのだ。里夏は平静を装いつつも不機嫌を隠し切れず出ていってしまい、焦った辰之助は里夏を追いかけるが…（!?）。そんな中、ラッコアラ警備保障の近くに勇吾が姿を現す。
【場面カット】真剣な眼差し！緊迫感あふれる表情の藤原丈一郎
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』の続編。season2では、会社の事業拡大に伴い、無骨なボディガード・北沢辰之助（岩本）は新警護チームと共に再始動。一方、白石演じる弁護士の岸村里夏とは遠距離恋愛となり…。
そこで、辰之助たち警護チームは、法律事務所で保管する壺を厳戒態勢で警護するが…。勇吾が不穏な動きを見せる中、兄弟の相続争いが思わぬ事態を招き、辰之助たち警護チームは体を張った緊迫の警護を強いられることに…。はたして辰之助たちは無事に「壺」を守りきることができるのか。
そして辰之助はこの警護の危機だけでなく、恋のピンチにも直面することに。実は、今回の案件は里夏も弁護士として関わっており、急きょ留学先のロンドンから一時帰国してくる…帰国早々に里夏が目にしたのは、なんと辰之助と千早（成海璃子）が急接近している場面。思わぬ形で辰之助と里夏との再会、そして里夏と千早の初対面がなされてしまう。そして、これをきっかけに辰之助を巻き込んだ里夏VS千早の一触即発の三角関係がぼっ発…（!?）。
そんな恋に不穏な空気を漂わせる中、一方で、恋に不器用すぎる辰之助がついに動く（!?）。里夏の眠る部屋に辰之助が現れ、ベッドの上で2人が急接近する場面が…。いよいよ2人の恋が進展するのか。恋に警護に新展開を見せる今回、もう1つの衝撃展開が待ち受けることになる。これまで幾度となく警護情報が漏れ辰之助たちが翻弄される事態に、社内に“内通者”がいる疑惑が浮上。そこで、ひそかに手がかりを探っていた原湊（藤原丈一郎）が、その正体に迫る――。
■第4話あらすじ
五十嵐聖（大地伸永）に起きた想定外の事態に北沢辰之助たち警護チームはがく然とする。辰之助たちは真相を追いたい気持ちを抱えるも、捜査権もない立場ゆえに事態の行方を見守るしかなく…。
五十嵐の件でもどかしさを覚えながらも、新たな任務が入る。依頼人は岸村里夏の上司である法律事務所所長・矢吹賢治。矢吹は亡き依頼人が遺した推定1億ともいわれる骨董品を鑑定し、その結果とともに遺言内容を遺族である2人の息子に伝えることになっているのだが、兄・宮園賢吾は大学教授を務める一方、飲食店勤務の弟・宮園勇吾は金銭的に余裕がないらしく骨董品を勝手に持ち出そうとしたため、警戒する兄の希望で辰之助たちに骨董品の警護を依頼することに。
交替制で骨董品の警護に当たる中、辰之助は三雲千早とともに休憩のために会議室へ。すると、たまたま辰之助と千早が接近していた場面に里夏が現れ…。実は、里夏は以前から宮園家の顧問弁護士を担当しており、急きょ一時帰国してきたのだ。里夏は平静を装いつつも不機嫌を隠し切れず出ていってしまい、焦った辰之助は里夏を追いかけるが…（!?）。そんな中、ラッコアラ警備保障の近くに勇吾が姿を現す。