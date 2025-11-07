こんな神社見たことある？孤島のように田園に浮かぶ姿が密かな人気【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

時々、田園の中に木々がまとまって立っているのを見かける。多くの場合、この中に神社がある。



これらの神社は、春先の田んぼに水が張られている時期、一つの小さな島のように見える。





関東地方

最近は「ポツンと神社」というジャンルで、多くの人の心を魅了している。春だけでなく、稲がすくすく育つ初夏、黄金の絨毯のような景色を見せる秋も、ぷかぷかと浮かぶ神社から目が離せない。

■水神社（千葉県）

周りをぐるっと歩いても、濡れずにたどり着く道がない。田植えをしたら稲刈りをするまで近づけないのかも。

■銀杏と祠（千葉県）

稲が刈られると寂しくなるが、ここは大きな銀杏の木の黄色が、鳥居と祠を彩っていてとても綺麗だ。

■稲荷大明神（茨城県）

石岡市小幡。広い空の下、いくつも並んだ鳥居と祠が立つ島は、この地を古くから見守ってくれている。

■塚田稲荷神社（茨城県）

土浦市下坂田の水田に浮かぶ神社。朱色の鳥居は、周囲の自然に馴染みつつ、程よい主張感があって好きだ。

東北地方

■若宮八幡神社（福島県）

喜多方の田園地帯に浮かぶ。俯瞰して見た方が、より、田園に浮かんでいる感が伝わってくる。

■荒脛巾（あらはばき）神社（宮城県）

ちょうど収穫期を迎えていた。鳥居をよく見ると、横に走る柱のうち、下側の「貫（ぬき）」が落ちてしまっていた。

■羽貫田稲荷神社（山形県）

万世町の梓山の田園地帯に浮かぶ。背後に浮かぶ夏雲も相まって、目が釘づけになった。

■鶴子神社（山形県）

あたり一面黄金色の世界に浮かぶ、朱色の鳥居と小さな祠。何本かの背丈の低い木が寄り添っている。可愛い。

■羽後船岡付近の神社（秋田県）

寒い地域である秋田県は、梅雨入り間近になってから田植えを行うこともあり、6月でも水鏡が狙える。

■田岡神社（秋田県）

大きな木々の中に御神体があるが、鳥居は前方でポツンと立っている。水田の時期の、水鏡も綺麗そうだ。

（了）