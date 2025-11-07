

コーヒーに頼りすぎると、かえって不調を招くことも。コーヒーの力を正しく使うために知っておくべきことをお伝えします（写真：Fast&Slow／PIXTA）

コーヒーの力を正しく使うために知っておくべき血糖値のこと

「今日、朝ごはん抜いてないですか？」

「寝不足？ 真夜中に起きることが多くないですか？」

言われた相手は目を丸くして「なんでわかるんですか？」と驚く。

小池雅美医師は相手の見た目から、体の状態を言い当ててしまう特技を持つ。

その根拠となるのは無論、霊感の類ではなく、漢方・栄養療法のみならず、各種統合医療を通じて培ってきた豊富な経験にある。その人の顔貌、姿勢などから患者の栄養状態を言い当てる洞察力と血液データの読解力を駆使し、多くの患者を改善に導いてきた。

現在は外来の傍ら、全国で医師・医療従事者向けに栄養療法のセミナーを行い、業界でその名を知られる小池氏が、このたび初の著作『気分の9割は血糖値』を上梓。発売前からAmazon 3部門で1位を独占するなど大きな話題を呼んでいる。

「気分や集中力は血糖値の影響を強く受けています。だからこそ、血糖を安定させることは、ビジネスパーソンにとって『体調管理』を超えた戦略的スキルとなりえます。またそれを逆手にとれば、仕事術や人間関係の改善にも使うことができます」と小池氏。本稿では「コーヒーと体調の関係」について語る。

コーヒーが習慣になっている人に知ってほしいこと

朝、出勤して最初にする「仕事」はコーヒーを淹れること――。そんな人は多いのではないだろうか。





香りで頭が冴え、気持ちが切り替わる。

会議前にももう一杯、午後の眠気覚ましにももう一杯。

コーヒーは現代のビジネスパーソンにとって、もはや「戦闘モードへのスイッチ」といっていいだろう。

カフェインは脳内の「アデノシン」という眠気を誘う物質をブロックし、覚醒をもたらす。一時的に血流が増え、集中力や判断力が上がる。

その即効性ゆえに、スポーツ界でも“合法的ドーピング”として利用される。

カフェインは使い方しだいで強力な味方になるが、一方で使い方を誤れば、体に“ツケ”を残すことがある。

というのも、カフェインは交感神経を刺激し、戦い・攻撃のホルモンである「アドレナリン」やストレス対抗ホルモンの「コルチゾール」の分泌を促す。このため血圧が上がり、心拍数が上がり、体は「戦う・逃げる」モードに入る。

本来「戦う・逃げる」モードは短時間の反応であるはずだ。しかし疲労、鉄欠乏、血糖の乱れ、睡眠不足などが重なると、なかなかスイッチが切れない。交感神経は刺激されっぱなしとなり、その状態でカフェイン摂取を重ねると、まるでガソリンが尽きかけた車にムチを打って無理やり走らせるような状態になる。

短期的には走れても、エンジンは確実に摩耗していく。

注意したいのは鉄欠乏である場合だ。

鉄は、体の中で酸素を運ぶだけでなく、気分ややる気に関わる「ドーパミン」や「セロトニン」といった脳の伝達物質を作る材料でもある。これらが不足すると自律神経のバランスが乱れ、交感神経優位の状態を招く。

さらに鉄が足りないと、脳に十分な酸素が届かず、体は無理に交感神経を働かせて戦い・攻撃のホルモンであるアドレナリンを出し、元気を出そうとする。

この状態でカフェインを摂れば、さらにアドレナリンが過剰となり、イライラや不安、不眠を引き起こす。

しかも、コーヒーや紅茶に含まれるタンニンは鉄の吸収を妨げる。

つまり、鉄が足りない人ほどカフェイン飲料で鉄の吸収が妨げられ、いっそう不足を招くという悪循環に陥るのだ。

カフェインオフ・チャレンジのススメ

カフェインのとりすぎが気になる人は一度、10日間だけ“カフェインオフ・チャレンジ”を試してみてはどうだろう。

その間、体にどんな変化が起こるか観察してみるのだ。

もし、倦怠感、頭痛、イライラなどの離脱症状が出るようなら、それはすでにかなりシビアなカフェイン依存と考えてよい。

これは脳が「カフェインによる刺激を前提にした状態」になっている証拠である。

最初の数日はつらいかもしれない。だがそれを越えると、睡眠が深くなり、朝の目覚めがいいことに気づくはずだ。また焦りや不安が減り、仕事中の集中力が安定してくる。

多くの人が「コーヒーがなくても動ける自分」に驚くはずだ。それは、体が本来のリズムを取り戻しているサインである。

「コーヒーに頼らず戦える本当の強さ」を身につける

コーヒーを飲まないとスイッチが入らない――そう感じる人は少なくない。

しかし本当は、スイッチが入らないのではなく「ブレーキを踏んだままアクセルを踏んでいる」状態かもしれない。

つまり、体が整っていないのだ。

睡眠不足、欠食、ストレス、血糖の乱れ。

それらが積み重なれば、カフェインでごまかすしかない。

だが、パフォーマンスの土台は「整った体」にしか生まれない。

まずは睡眠と食事を見直し、鉄とエネルギーをしっかり補うこと。

そこで初めて“本当のやる気”が生まれる。

コーヒーをやめろと言いたいわけではない。むしろ、コーヒーは正しく使えば頼もしい相棒になる。

朝食後に一杯、午後3時以降は控える、空腹時には飲まない。

この3つのルールを守るだけで、体への負担は驚くほど減る。

カフェインは「元気の前借り」だ。前借りをしてもあとから返せる体なら武器になるが、返せない体にとってカフェインは毒となる。

一度カフェインを手放して、自分の体がどこまで戦えるのか確かめてほしい。そのときこそ、コーヒーに頼らず戦える本当の強さが身についているはずだ。

（小池 雅美 ： 医師、こいけ診療所院長、なす医院非常勤医師、臨床分子栄養医学研究会特別認定指導医、漢方専門医）