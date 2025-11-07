Ｊ１で１３位の清水は６日、静岡市内でホーム・Ｃ大阪戦（９日）に向け一部非公開で調整した。６月のアウェー戦で約２５メートルの直接ＦＫ弾を決めているＤＦ山原怜音は、この日も居残りで飛び道具に磨きをかけて備えた。

前回以上の驚きを見せる。６月の敵地戦は開始４分、ゴール正面の約２５メートルから右足を振り抜き先制弾を突き刺した。「元々ブレ球は得意。蹴る位置、時間帯、風も考えて狙おうと思った」と振り返る。この日は全体練習後、ＭＦ小塚らと共にＦＫを蹴り込んだ。「蹴る技術はあると思う。大事なのは当日のフィーリング」と、表情を引き締めた。

前回は自身の一発も実らず、２―４。スコア以上の完敗だった。「何もやらせてもらえなかった。どう成長したか、積み上げたものを示したい」。Ｃ大阪は清水が目標とする１０位で勝ち点は４９。残り３試合で５差の勝ち点をひっくり返すためにも、直接対決は落とせない。

チームは前節の東京Ｖ戦（１―０）でＪ１残留を確定させた。「見ている人の心を動かすサッカーをする。４連勝して、サポーターに来年の期待を持ってもらえるようにしたい」。サイドでの突破と、一撃必殺のＦＫ。自身の武器を最大限生かしてセレッソにリベンジする。