NY株式6日（NY時間15:11）（日本時間05:11）
ダウ平均　　　47051.68（-259.32　-0.55%）
ナスダック　　　23203.36（-296.44　-1.26%）
CME日経平均先物　50540（大証終比：-320　-0.63%）

欧州株式6日終値
英FT100　 9735.78（-41.30　-0.42%）
独DAX　 23734.02（-315.72　-1.31%）
仏CAC40　 7964.77（-109.46　-1.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.564（-0.066）
10年債　 　4.091（-0.068）
30年債　 　4.685（-0.053）
期待インフレ率　 　2.285（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.650（-0.023）
英　国　　4.433（-0.030）
カナダ　　3.107（-0.059）
豪　州　　4.366（+0.053）
日　本　　1.680（+0.023）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.52（-0.08　-0.13%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3994.50（+1.60　+0.04%）

ビットコイン（ドル）
101412.50（-2246.67　-2.17%）
（円建・参考値）
1552万8282円（-344010　-2.17%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ