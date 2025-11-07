ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２５９ドル安 シカゴ日経平均先物は５万５４０円
NY株式6日（NY時間15:11）（日本時間05:11）
ダウ平均 47051.68（-259.32 -0.55%）
ナスダック 23203.36（-296.44 -1.26%）
CME日経平均先物 50540（大証終比：-320 -0.63%）
欧州株式6日終値
英FT100 9735.78（-41.30 -0.42%）
独DAX 23734.02（-315.72 -1.31%）
仏CAC40 7964.77（-109.46 -1.36%）
米国債利回り
2年債 3.564（-0.066）
10年債 4.091（-0.068）
30年債 4.685（-0.053）
期待インフレ率 2.285（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.650（-0.023）
英 国 4.433（-0.030）
カナダ 3.107（-0.059）
豪 州 4.366（+0.053）
日 本 1.680（+0.023）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.52（-0.08 -0.13%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3994.50（+1.60 +0.04%）
ビットコイン（ドル）
101412.50（-2246.67 -2.17%）
（円建・参考値）
1552万8282円（-344010 -2.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
