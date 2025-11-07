©ABCテレビ

Hカップが自慢の45歳女性芸人が、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に登場！ たわわなバストがさらに大きくなるかもしれない、見た目がヤバすぎる栄養たっぷりな高級珍味を試食した。

【TVer】「ボインボインッ！」Hカップ45歳女性芸人、渾身のサービスショットを披露!?

©ABCテレビ©ABCテレビ

「Ｈカップのハピネスカップで～す！」と、たわわなバストをアピールしながら登場したのは、お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコだ。⻑野県伊那市を訪れた川村は、SNSで爆売れ中の洋菓子・伊那のまゆを試食。菓子店の社長夫人から、「おキレイですね」と褒められ、「やだ～急に!? ありがとうございます～明日も生きていけます～！」と喜んだ。

©ABCテレビ©ABCテレビ

伊那市は、信州そば発祥の地と言われている。山麓にある手打ちそばの名店にやってきた川村は、高級珍味・蜂の子（蜂の幼虫）の甘露煮を、伊那市地蜂愛好会に所属する地元男性たちから勧められた。蜂の子の栄養価の高さを知った川村が、「おっぱい大きくなったりもする？」とたずねると、男性たちは「あるかもしれないですね～！」とニッコリ。一方でVTRを見守る千鳥のノブは、「もう（それ以上大きくならなくても）いいやろ！」とツッコんだ。

©ABCテレビ

川村は、強烈な見た目をした蜂の子に抵抗感を示しつつも、意を決して試食することに！ しばし顔をしかめながらなんとか飲み込み、「うわ～クリーミー……だけどおいしいです！」とコメント。そんな彼女にノブは、「ウソつけ！」と、相方の大悟と苦笑した。

©ABCテレビ©ABCテレビ

地元男性たちいわく、香ばしさとコクを増すために、焼き味噌をつゆに入れるのが伊那流のそばの⾷べ⽅なのだとか。教えてもらった通りざるそばを食べた川村は、その味にビックリ！ 蜂の子の試食時とは打って変わって笑顔になり、「知らないそば！ （他とは）違う！ ええっおいし～！」と感激してそばを味わった。

©ABCテレビ©ABCテレビ

なお、川村のロケVTRは、『相席食堂』11月4日放送回で公開された。伊那市で川村は、蜂を追いかけて巣を探す伝統の“蜂追い”を伊那市地蜂愛好会と一緒に行い、マツタケの人工栽培に成功した名人とマツタケ狩りも体験。「初めて見た！」「興味深い映像！」「すごっ激しっ！」「川村ちゃんすごいって！」などと千鳥を終始驚かせた。

【TVer】『相席食堂』もう1人の旅人は76歳有名歌手！ あの驚異的な生き物とのふれあい体験で素直すぎる感想をポロリ「どっこも可愛くない」