¡¡£·Æü¤«¤é°Â·Ý½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëºå¿À¤Î¹â»ûË¾Ì´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ÈÁ°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£¶Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÇÎÏ¸þ¾å¤ò·Ç¤²¤¿¡£ÃæÀî¤â¹çÎ®Í½Äê¤Ç¡¢£³¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£Ó£Ç£Ì¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ä¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¹â»û¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¶£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨¡¦£²£³£±¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£·ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Î£±·³ÄêÃå¤Ø¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤Î½¬ÆÀ¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¤È¿¶¤ê¹þ¤ß¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¡£¡Ö£±·³¤Ë¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àî¤Ïºòµ¨¤Î£±£±£¶»î¹ç¤«¤éº£µ¨¤Ï£¶£¹»î¹ç¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ï£²·³Êë¤é¤·¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤ËÌá¤·¤¿¤¤¡×¡£¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë·Á¤«¤é¾å¤«¤é¤¿¤¿¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÌá¤·¡¢£²£´Ç¯¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£¤È¤â¤ËÂÇÎÏ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢Íèµ¨¤ÎÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£