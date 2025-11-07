◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第1日（2025年11月6日 滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

国内唯一の米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで、日本女子ツアーも兼ねるビッグトーナメントが開幕し、岩井明愛、千怜（23＝ともにHonda）が5アンダーの67で回り、首位に2打差の4位と絶好の位置につけた。7日の2日目は同組に入り、10月のロッテ選手権以来、今季4度目の“姉妹対決”が実現する。

千怜はティーショットの制御に苦しみながらも5バーディー、ボギーなしの67にまとめた。最終18番パー5をバーディーで締めくくり4位に浮上。「今日はノーボギーで回れたので安定していたかな。アイアンのフィーリングもパットも良かった。ピンチはなかった」とうなずいた。

4週前の日本ツアー、スタンレー・レディースホンダで2位に入り実力を示した。その後3試合は米ツアーと日本ツアーの大会を交互に戦い31位、22位、16位と優勝争いに絡めていない。練習日には「体が先週とは違う」と話すなど万全な状態ではなかった。それでも、しっかり初日に合わせてきた。

TOTOジャパンクラシックは4年連続4回目の出場だが、米ツアーメンバーとしては初参戦。昨年10位に入っており瀬田GCとの相性は悪くない。3月のダイキン・オーキッド・レディース以来の日本ツアー9勝目、5月のリビエラマヤ・オープンに続く米ツアー2勝目を視界に捉え2日目を迎える。