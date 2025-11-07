12¡¦17¥À¥Ö¥ëÀ¤³¦Àï¡¡¹â¸«¡¢Äë·ý½é¤ÎÅý°ì²¦¼Ô¤Ø¡¡ËÜ¿Í´õË¾¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ½éÃ¥¼è¸å¤ÎÂ¨Åý°ìÀï
¡¡¡þWBA¡õWBOÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¡¡WBA²¦¼Ô¡¡¹â¸«µü²ð¡¡12²óÀï¡¡WBO²¦¼Ô¡¡¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê2025Ç¯12·î17Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¥À¥Ö¥ëÀ¤³¦Àï¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¹â¸«¤Ï¥¸¥à½é¤ÎÅý°ì²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¡¢WBOÆ±µé²¦¼Ô¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡µ´Ìç¤È¤¤¤ï¤ì¤ë½éËÉ±ÒÀï¤¬Åý°ìÀï¤Ë³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¹â¸«¤ÏÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦1¸Ä¡¢³Í¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤¿¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡7·î¤ËÌ¾Ìç¡¦Äë·ý¥¸¥à¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤Î10ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£À¤³¦²¦ºÂ½éÃ¥¼è¸å¤ËÂ¨Åý°ìÀï¤Ï¹ñÆâ½é¡£Åý°ì²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆ±¥¸¥à½é¤Î²÷µó¤À¤¬¡¢¡Öµ´Ìç¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤±¤É¥¹¥«¥Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¡¢¹â¸«¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤ÎÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Åý°ìÀï¤Ï¹â¸«ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦Ã¥¼èÄ¾¸å¤Ë¡Ö¥À¥á¸µ¤Ç¡×ËÜÅÄÌÀÉ§²ñÄ¹¤ËÅý°ìÀï¤òÄ¾ÁÊ¡£·èÄê¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ï3·î¤ËÆ±Ìç¤Î´äÅÄæÆµÈ¤ò¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢È½Äê¾¡¤Á¤Ç²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î´äÅÄ¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤â³«»Ï¤·¡Ö¡Ê¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ï¡Ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤È¡£¥á¥Á¥ãÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£²¾ÁÛ²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÀèÇÚ¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Æ¡¢½àÈ÷¤âÃå¡¹¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤éYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â³«Àß¤·¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í¡×¤È¾Ð¤¦¡£86Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò»ý¤ÄÆ±Ìç¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£°ìµ¤¤ËÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤¹ºîÀïÆ±ÍÍ¡¢23ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅý°ìÀï¤Ï¡¢¡Ö3³¬µéÀ©ÇÆ¡×¤Ø¤ÎÆ§¤ßÂæ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£