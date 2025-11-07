◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック（滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

【I LOVE JAPAN＜1＞】今大会にはさまざまな国の女子プロゴルファーが参戦。日本の文化、食べ物、ファンが大好きで来日を心待ちにしていた選手も少なくない。大会期間中「I LOVE JAPAN」と題し、4つのストーリーを紹介。第1回はクリスティン・ギルマン（28、米国）。

ギルマンが思い出のコースに帰ってきた。「日本のファンの温かい拍手、声援が印象に残っている。優勝して黄色いジャケットを着せてもらったのもいい思い出」。18年夏、瀬田GCで開催されたセンチュリー21レディースで日本ツアー初出場初優勝。20歳でツアー史上6人目のアマチュアVだった。

19年にも瀬田GCで開催された今大会に出場。今回はそれ以来6年ぶりの来日で「焼き肉、お寿司、うどんが好き。今回はラーメンも食べたい！」と楽しみにしていたという。

全米女子アマを2度制した逸材だが、28歳になった今も米ツアーは未勝利。ただ今季は3度トップ10に入るなど手応えを感じている。初日は75で70位と出遅れたが、諦めるつもりはない。「日曜日に最終組に入れるようにアンダーパーで回りたい」。7年前の歓喜の再現を思い描いている。（福永 稔彦）