オーバーツーリズム問題解決の糸口はみえてくるのでしょうか。



観光時間の分散をしようと、北海道小樽市で“早朝バスツアー”の実証実験がスタートしました。



どのようなツアーなのでしょうか。



日の出から間もない午前６時半ごろ。



人気観光地・小樽はまだ静けさに包まれています。



そこに多くの人が集まってきました。





乗り込んだのは、観光バスです。（バスガイド 笹原正隆さん）「雨を心配していましたが、嬉しい」これは小樽市が実証実験として開催した「小樽モーニングツアー」です。

ツアーでは午前７時から４時間かけて、鰊御殿やパノラマ展望台などの観光地を巡ります。



人気店で食べる朝食までセットになった行程です。



早朝ツアーの最大のメリットは、空いている観光地をゆったりと楽しめることです。



混雑する時間を分散することで、オーバーツーリズム問題の解決を目指します。



（記者）「おみくじどうでした？」



（札幌から来た人）「大吉でした」



（記者）「早朝から小樽に来たことは？」



（札幌から来た人）「いやーないですね。初めてに近いかもしれない、７時に始発で来たのは」



夕暮れ時は混みあう展望台も、ツアー客以外誰もいません。



朝の爽やかな空気に、ガイドの軽快なトークが響きます。



（バスガイド 笹原正隆さん）「こうやるとですね、羽が生えたように、見えます？見えない？あんまり興味なさそうですね」



小樽市を訪れる観光客は２０２４年度８０６万人と、過去１０年で最多を記録しました。



市の調査によると、観光客は正午から午後２時に特に集中して訪れています。



これは“日帰り客”が多いことが原因だとみられています。



そして、早朝ツアーの目的は時間の分散だけではありません。

小樽港を高台から見ることができる手宮公園です。



散策やハイキングの場として市民に親しまれています。



ツアーではこういったあまり観光客が訪れない場所もあえて紹介します。



定番スポットを増やし「観光地の分散」にもつなげることが市の狙いです。



（バスガイド 笹原正隆さん）「行きませんよね、インバウンドは知らないかもしれない」



（当別から参加した人）「小樽は何回か来ていますけど、高台から小樽港を見ることはあまりなかったなと。小樽はいつも混んでいるじゃないですか、車をとめるところもないなと」



市は実証実験を通じて観光スタイルの変化を目指します。



（小樽市観光振興室 津田明宏さん）「エリアの分散・時間の分散でオーバーツーリズム解消につなげる。ゆっくりと観光できて、小樽の魅力を再発見できたとご意見いただいた」



観光時間と観光地の分散。



オーバーツーリズム問題を解決できるのか。



今後モーニングツアーの効果を検証していくということです。