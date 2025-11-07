朝７時から観光地めぐり…混雑時間を分散“早朝バスツアー” オーバーツーリズム対策 小樽で実証実験
オーバーツーリズム問題解決の糸口はみえてくるのでしょうか。
観光時間の分散をしようと、北海道小樽市で“早朝バスツアー”の実証実験がスタートしました。
どのようなツアーなのでしょうか。
日の出から間もない午前６時半ごろ。
人気観光地・小樽はまだ静けさに包まれています。
そこに多くの人が集まってきました。
（バスガイド 笹原正隆さん）「雨を心配していましたが、嬉しい」
これは小樽市が実証実験として開催した「小樽モーニングツアー」です。
ツアーでは午前７時から４時間かけて、鰊御殿やパノラマ展望台などの観光地を巡ります。
人気店で食べる朝食までセットになった行程です。
早朝ツアーの最大のメリットは、空いている観光地をゆったりと楽しめることです。
混雑する時間を分散することで、オーバーツーリズム問題の解決を目指します。
（記者）「おみくじどうでした？」
（札幌から来た人）「大吉でした」
（記者）「早朝から小樽に来たことは？」
（札幌から来た人）「いやーないですね。初めてに近いかもしれない、７時に始発で来たのは」
夕暮れ時は混みあう展望台も、ツアー客以外誰もいません。
朝の爽やかな空気に、ガイドの軽快なトークが響きます。
（バスガイド 笹原正隆さん）「こうやるとですね、羽が生えたように、見えます？見えない？あんまり興味なさそうですね」
小樽市を訪れる観光客は２０２４年度８０６万人と、過去１０年で最多を記録しました。
市の調査によると、観光客は正午から午後２時に特に集中して訪れています。
これは“日帰り客”が多いことが原因だとみられています。
そして、早朝ツアーの目的は時間の分散だけではありません。
小樽港を高台から見ることができる手宮公園です。
散策やハイキングの場として市民に親しまれています。
ツアーではこういったあまり観光客が訪れない場所もあえて紹介します。
定番スポットを増やし「観光地の分散」にもつなげることが市の狙いです。
（バスガイド 笹原正隆さん）「行きませんよね、インバウンドは知らないかもしれない」
（当別から参加した人）「小樽は何回か来ていますけど、高台から小樽港を見ることはあまりなかったなと。小樽はいつも混んでいるじゃないですか、車をとめるところもないなと」
市は実証実験を通じて観光スタイルの変化を目指します。
（小樽市観光振興室 津田明宏さん）「エリアの分散・時間の分散でオーバーツーリズム解消につなげる。ゆっくりと観光できて、小樽の魅力を再発見できたとご意見いただいた」
観光時間と観光地の分散。
オーバーツーリズム問題を解決できるのか。
今後モーニングツアーの効果を検証していくということです。