巨人・佐々木俊輔外野手が６日、２６歳の誕生日を迎え、定位置奪取の誓いを立てた。勝負の３年目に向けて、「２６歳では１番センターでレギュラーを取りたい」と力強く決意表明。ルーキーイヤー以来、２年ぶりの「１番・中堅」での開幕スタメンを奪い、不動の中堅手への道を突き進む。

殻を破りつつある。今季は５３試合に出場して打率２割４分８厘、１０打点。開幕１軍は逃したが、夏場以降に確かな存在感を示した。８月下旬には阿部監督から助言を受け、左肩に寝かせていたバットを立てるなどフォームを改造。１０月１２日のＣＳ第１ステージ第２戦で“プロ初本塁打”を放つなど、力強さの増した打撃を披露した。今オフの基本方針は「継続」。「継続する中で新しい気づきがあればいい。まずは固めながら」と、夏から取り組む新フォームで得た経験や感覚を胸に、さらなる積み上げを図る。

目指す打者像は「相手に考えさせられるバッター」に設定。一発狙いの大振りはしないが、強いスイングから強い打球を打てることは飛躍の重要な要素の一つと心得る。「振ることは大事だし、結果としての長打は打ちたい。一発があるから、甘い球も投げにくい。そしてボール球を振らなければ四球も増える。淡々と打ち取られたら相手から楽。楽なバッターにはなりたくない」。鋭いスイングを繰り出すためにフィジカルも強化中で、現在の体重から３キロ増の８５キロを目安に仕上げていく。

外野のレギュラー争いは群雄割拠。球団が残留交渉に臨む方針のキャベッジのほか丸、中山、若林、浅野、オコエらがライバルになる。「秋に振り込んで、体をつくっていきたい」と佐々木。選球眼と長打力を兼ね備えたトップバッターに成長できれば、大きな存在となることは間違いない。ブレイクの予感を漂わせる男が確固たる居場所を築く。（宮内 孝太）

◆記録メモ

佐々木（巨）は入団１年目の昨年、開幕戦に１番・中堅で先発。巨人の新人では９６年の仁志敏久以来、２８年ぶりの開幕１番でプロ初安打もマークした。ただし１番での出場は昨年が５試合、今年は１試合だけ。成績を見ると

打―安本点 打率

昨年１７―４−２ ．２３５

今年５―２−０ ．４００

試合別の安打は、昨年５試合の内訳が１、１、０、０、２本、今年は１試合で２本。６試合のうち４試合で計６安打している。

今年はＤｅＮＡとのＣＳ第１Ｓ２戦に１番で先発すると、初回先頭打者で一発。プレーオフ、ＣＳ、日本シリーズを合わせたポストシーズンで“プロ初アーチ”を初めて初回先頭打者で記録するなど、延長１１回の勝ち越し内野安打を含め３安打の活躍だった。