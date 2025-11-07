ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡ÏÂÅÄ¸µ´ÆÆÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤Ï¡ÖÏ¢ÇÆ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×°ìÌä°ìÅú
¡¡¡Öºå¿À½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£¶Æü¡¢°Â·Ý¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï£¶Æü¡¢¸µ´ÆÆÄ¤Çº£µ¨¤Ï£±¡¦£²·³ÂÇ·â½ä²ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÏÂÅÄË»á¡Ê£¶£³¡Ë¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢£²ÆüÁ°¤ËÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤«¤é½¢Ç¤°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î°Â·Ý¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢£²¥ê¡¼¥°Ê¬Î©¸åµåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÏÂÅÄ»á¤Î¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤ÈÇ®¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¡Ýº£µ¨£±·³¤ò·Ð¸³¤·¤¿°æÄÚ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö°æÄÚ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÂÎ¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡ÝÀ¾½ã¤ÏÌî¼êÅ¾¸þ¡£
¡¡¡Öº£¤ÏÂÎ¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤é¡£»å°æ¡Ê£Ó£Á¡Ë¤Ë¤â¡ÊÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤Ç¡ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤êÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¡ÝÏÂÅÄ¥Ø¥Ã¥É½¢Ç¤²ñ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÆ»Ãæ¤ÇºòÇ¯¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡¢Â¾µåÃÄ¤Ï¤³¤¦¤À¤È¤«¡¢Èæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤Ù¤¡¢À®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò£¹£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤È¡£½çÄ´¤òµ¿¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Îò»Ë¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¼¡¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ý¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÌò³ä¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Í»ö¤ÎÍýÍ³¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±¡Ü£±¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÏ¢ÇÆ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×