「侍ジャパン強化合宿」（６日、宮崎）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向けた侍ジャパンの強化合宿が６日、宮崎のひなたサンマリンスタジアム宮崎で始動し、阪神の森下翔太外野手（２５）が中堅でも起用されることになった。来年３月のＷＢＣはもちろん、阪神でも来季以降のオプションが増える可能性がある。侍ジャパンの井端弘和監督（５０）は藤川球児監督（４５）にも了承を得ており、本人も意欲的に初日から新たなポジションで元気に動き回った。

気温は２０度を超え、グラウンドを太陽がさんさんと照りつける。お天道さまも合宿初日を待ちわびていたようだが、森下も負けじと全力プレーで駆け回った。午前中に行われた、初のシートノック。グラブを持って向かったのは、いつもの右翼ではなく中堅だった。

軽快に動き、本塁にはノーバウンドでのレーザービーム。周りの選手やスタッフが思わず、「おぉ」と声を漏らすほどの強肩を披露した。公式戦では２３年に６試合しか経験のないセンター守備。井端監督や亀井外野守備走塁コーチから、この日までに打診された。

「センターはかなり久しぶりでしたけど、自分の中でも動けた。まだやり始めなので何とも言えないですけど、『自分はどこでも守れます』ということは伝えたいです」

来年３月のＷＢＣに向けて起用の幅が広がるのはもちろんのこと、来季以降の阪神でも新たなオプションが誕生する可能性がある。ドラフト１位の立石（創価大）は二塁や三塁など内野が本職。正三塁手の佐藤輝は今季右翼を２６試合、左翼を１試合守った。２３年には近本の故障があったように、不測の事態やコンバートも含めて、多くのバリエーションが生まれる。

「（阪神に戻っても）ライトだけしか守れないという選手より、３ポジションを守れる選手の方が絶対に使いやすいと思う。臨機応変に対応できるような選手になりたいなと思ってます」

フリー打撃で３５スイングした後は、中堅で打球捕。一流選手の打球を必死に追いかけ、慣れないポジションでの練習に時間を費やした。「守備範囲が広くなるので、その感覚はもう少しやってみないとわからないです」と課題を自ら設定した。

「近い将来、日本の中軸を打つ打者になってほしい」という井端監督の期待の表れでもある。藤川監督には承諾を得て、森下の中堅起用を打診した。「複数ポジション（を守れる）となれば、すごくありがたい」と今後は実戦でも試す考えを明かした。

日の丸を背負っての新たな挑戦。森下は期待されればされるほど燃える。「最終的には、世界一を目指して戦うメンバーの一員になっていればいいなと思います」。センター・森下が世界の大舞台や甲子園でアナウンスされる日は、そう遠くなさそうだ。