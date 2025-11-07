「阪神秋季キャンプ」（６日、安芸）

阪神の早川太貴投手（２５）が６日、藤川監督から授かった“金言”を胸に、秋季キャンプを完走することを誓った。

一番乗りでブルペン入り。片山バッテリーコーチのミットへ力強く１１８球を投げ込んだ。脳裏にあるのは４日に指揮官から受けたアドバイスだ。テイクバックの際に左肩を下げすぎると、狙ったコースに制球しにくくなるというもの。「『高めを狙って、ちゃんといっていなかった。（教えた）意識で投げられれば少し良くなるんじゃないか』」と指導を受けた。

あれから２日間が過ぎ、投球が改善した実感がある。「高めを毎回投げているんですけど、意識しています。新しい引き出しにしたいです」。効果が出たことで素直に助言を受け入れる姿勢だ。

合流初日の２日に１００球、４日に１０７球と中１日で１００球前後の投球ペースを維持。「（１回あたり）１００球前後で考えていて、最後は納得して終わっています」。一定の収穫を得ながら日々を過ごしている。「これからも投げるときは（継続して）意識していきます」。藤川流を体に染み込ませ、ローテ争いを勝ち抜く。