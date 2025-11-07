「阪神秋季キャンプ」（６日、安芸）

藤川監督からの期待の言葉に、表情が引き締まった。阪神の百崎蒼生内野手（２０）が６日、フリー打撃を見た指揮官から「他球団の１、２番のような激しいスイングを仕掛けているので楽しみ」と高い評価を得た。成長を続ける若虎が、連日存在感を放っている。

強い日差しが降り注ぐ安芸で、変わらず快音を響かせていた。指揮官の視線も自然と百崎に向けられる。注目した点はファーストスイングだ。「最初の１球目は、結構ファウルを打ってしまう選手が多いんですけど、百崎に関してはその（捉える）確率が非常に高い」とうなずいた。

百崎自身も初球への集中力を強調した。「無駄なボールは１球もないので、自然とそうなっているのかなと思います」。実戦を意識し、１球で捉えることの大事さを理解しているからだ。

今季はファームで打率・２９４をマークするなど打撃が開花。高い攻撃力を買われ、２番での起用がメインとなった。「１年目では考えられなかったこと（打率・１８５）。そういうところで使ってもらえる、ありがたみを感じて頑張るだけ」と充実のシーズンを過ごしていた。

８月１日のウエスタン・オリックス戦（ＳＧＬ）で、顎に死球を受け骨折。ボールに触れない時期もあったが、今キャンプから制限なしで、野球に打ち込めている。第１クール２日目には、フリー打撃で１１球連続柵越えを披露するなど、離脱期間中のトレーニングの成果を見せつけていた。

１軍監督が見つめる中でのキャンプ。気持ちも入る。「（モチベーションは）やっぱりあると思いますけど、気負うことなく頑張れたらなと思います」。来季３年目を迎える百崎はレベルアップを続け、上位打線を担う選手に成長していく。

◆百崎 蒼生（ももさき・あおい）２００５年９月１１日生まれ、熊本県出身。１７９センチ、７４キロ。右投げ右打ち。東海大熊本星翔から２３年度ドラフト４位で阪神入り。打力のほか、強肩を生かした守備にも定評がある。