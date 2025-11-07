「ＤｅＮＡ秋季練習」（６日、横須賀）

早くも相川流改革がスタートした。ＤｅＮＡの秋季練習・第２クール初日から実戦形式のゲームノックが午前中にみっちり行われ、相川亮二監督（４９）は「みんなが連係してプレーしていくところに課題は感じている」と鋭い視線を向けた。

目指すは実戦漬けの秋だ。ただ守備位置に就くだけではなく、塁には走者も置いた。スライディングで選手らのユニホームが赤土で汚れるほど、より実戦的なノックに、指揮官も「ゲームのスピードの中でいろいろな判断をしていくことがテーマ」と狙いを明かす。

今季１点差で勝敗が決した試合は２５勝２７敗。勝ちきれなかった試合をいかに取っていくか。「僅差の試合に勝つために、チームプレーを大事にしようという話をしてやっています」とし、来季から１軍昇格となった藤田内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチも「走者の動きを予想しないとミスにつながる」と実戦形式の中でしか得られない経験を反復練習ですり込んだ。

また送球に課題のある三森に対しては、スローイング時に傾斜を使うなど珍練習も発動。相川＆藤田の実戦式改革で、接戦を競り勝つ土台を作り上げる。