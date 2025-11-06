『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。



今回の撮影は、軽トラの荷台を自由にカスタマイズしてくれる「Lanps（ランプス）」が主催するキャンプイベント。同社が拠点を構える岐阜県高山市の近く、ひだ舟山スノーリゾートアルコピアで開催され、車中泊仕様、お仕事仕様、災害支援仕様など、さまざまなスタイルの車両が集まりました。





オーナーのプロフィール

それでは個性的にカスタマイズされたLanpsオーナーの車両を紹介していきましょう！

お名前：りっちゃん

年齢：40代

車両名：スズキ・キャリイ

年式：2025年式

主な使用シーン：日常使い・災害時の簡易シェルターとして

カーゴボックスを購入する前に乗っていた車両、それを選んだ理由は？

「災害時にシェルターとして使える車を作りたかったからです。

カーゴボックス内にはお湯を沸かせる設備があり、簡易トイレも完備。

万が一の災害時に、この中で数日暮らせるだけの蓄えをしています」

カーゴボックスをどんな用途で使っている？

「たくさんの人々にこのクルマを知ってもらえるよう、カスタムカーショーや軽トラ市で展示車両として活用しています」

カーゴボックスを使っていて便利だなと実感する瞬間

「着替える時にカーテンがあって便利です」

お気に入りのポイントはここ！

カーゴボックスの内装

「天井に貼ったLEDランプと穴開け加工なしの柱。

周囲から反応の大きかった車両のポイント

「お風呂が載っていることに驚かれます。 シャワーもトイレもありますよ」

これからやってみたいこと、興味のあるカスタム

「災害支援車両として行政に売込みたいと思います」

軽トラの荷台が“使える空間”に進化する

話題の「ランプス」とは？

「ランプス（Lanps）」は、軽トラックの荷台に取り付ける多機能カーゴボックスを製造・販売している日本の企業だ。

同社の「カーゴボックス」は、アルミとステンレスを用いた軽量かつ高耐久な構造が特徴。三方のパネルが開閉できる設計により、荷物の積み下ろしが格段にしやすく、開いた外板は日除けや雨除けとしても活用できる。アウトドアや車中泊、農業、建築業といった幅広いシーンに対応しており、まさに“使える荷台”を実現する装備といえる。

サイズは3タイプ、カラーは7色から選択可能で、オプションも豊富。価格は39万500円からとなっており、全国の代理店やDIYでも取付が可能だ。詳細は公式サイトをチェックしてほしい。

【ランプス プライスリスト】

タイプ ランプス1960 ランプス2050 ランプス2100 荷室間口高さ 約1190mm 約1280mm 約1330mm 価格 39万500円 42万1300円 45万6500円

※対応：ダイハツ・ハイゼットトラック&ハイゼットトラックJumbo、スズキ・キャリイ＆スーパーキャリー（ランプス1960は不可）、ホンダ・アクティをはじめ、軽トラックをフルカバー