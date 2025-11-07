米スポーツサイト「ザ・スコア」によると、トロント・ブルージェイズのドン・マッティングリーベンチコーチ（64）が3年の契約満了に伴い、チームを退任することが明らかになった。

マッティングリー氏は6日（日本時間7日）、地元メディアの取材に対し次のように語った。「トロントでの最後の年になるだろうという予感は、かなり前からありました。ここで過ごした時間は最高でした。組織も素晴らしかったし、ファンも本当に素晴らしかった。ただ、シーズンが始まる前から、今季はトロントでの最後になるだろうと感じていました。それ以上の意味はありません。ただ“今がそのときだ”と感じただけです」。マッティングリー氏は引退を考えておらず、今後もMLBでのコーチ職や監督職など、新たな機会に前向きだという。

フィラデルフィアの地元記者によれば、フィリーズが同氏をベンチコーチとして招聘する可能性について検討しているという。現役時代、マッティングリー氏はニューヨーク・ヤンキースで14年間プレーし、1985年にはア・リーグMVPを受賞。6度のオールスター選出、9度のゴールドグラブ賞受賞といった輝かしい実績を残した。

また、監督としてもドジャースとマーリンズで通算12シーズン指揮を執り、通算成績は889勝950敗を記録している。さらに現在、「コンテンポラリー・ベースボール・エラ委員会」による殿堂入り候補にも名を連ねており、結果は12月のウインターミーティング期間中に発表される予定だ。