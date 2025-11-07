「侍ジャパン強化合宿」（６日、宮崎）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１５、１６日・東京ド）に臨む野球日本代表・侍ジャパンの強化合宿が６日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎でスタートした。広島・小園海斗内野手（２５）は侍の正遊撃手奪取へ、つなぎ役に徹すると宣言。井端弘和監督（５０）が来春のＷＢＣに向け、課題としている二遊間で定位置獲得を目指す。

求められている役割を遂行した先に、夢の舞台が待っている。合宿初日の練習を終え、充実した表情を浮かべた小園は、侍ジャパンにおける自身の働きについて分析。「本塁打は打てない。なんとか出塁してつないでって感じですね」と“つなぎ役”に徹する強い意識を口にした。

今季、広島では主に３番に座り、チーム３位の４７打点をマーク。１２球団トップの得点圏打率・４１３を記録した勝負強さで、走者をかえす役割を求められることが多かった。

一方、来春３月のＷＢＣでベストメンバーが出そろえば大谷、岡本、村上ら、長距離砲がずらりと並ぶことが予想される。その中で小園に求められるのは流れをつくる“潤滑油”の役割。井端監督からも打撃技術を評価されるセ・リーグ首位打者は、「自分のできることをやって、（相手に）嫌がられるような打者になりたい」と理想像を思い描く。

小園が主戦とする二遊間はチームの課題でもある。井端監督は「（二遊間には）メジャーリーガーもいないですし、国内の選手でやれないといけない」と国内組の台頭に期待を寄せ、「今回呼んでいる選手は非常に大事になってくる」と強調。ＷＢＣ連覇へ、盤石なセンターラインの構築は欠かせない。

現指揮官が代表監督に就任した２３年秋から、３年連続で秋の強化合宿に参加中の小園。２３年のアジアチャンピオンシップ、２４年のプレミア１２に出場しており、“井端チルドレン”としてレギュラー奪取に期待がかかる。「アピールしないといけない立場。しっかり対応していきたい」と決意を新たにした。

合宿初日はシートノックで村林と遊撃に入り、軽快に打球をさばいた。普段と異なるボールや拡大ベースにも、「対応するだけです。何かが変わったことを言い訳にはしたくない」ときっぱり。午後からの打撃練習でも快音を響かせ、順調な調整ぶりをアピールした。

１５、１６日に行われる韓国との強化試合に向けても、映像で投手陣を確認するなど、すでに戦闘態勢。１０日には広島との練習試合も予定されている。「気を引き締めてやろうと思います」と小園。まずは１週間の合宿期間で存在感を発揮し、侍に欠かせぬ戦力になることを目指していく。